Western Digital booste les capacités de ses WD My Book

février 2023 par Marc Jacob

Western Digital annonce une évolution de sa gamme de stockage de bureau WD® My Book™. Pour aider les consommateurs à préserver leur monde numérique en constante évolution, la société, en s’appuyant sur un héritage d’innovation technologique, propose la plus haute capacité jamais réalisée avec un disque dur de bureau, le My Book™ de 22 To*, pour offrir aux utilisateurs une plus grande flexibilité pour stocker toutes leurs précieuses données.

Le My Book de 22 To* offre aux utilisateurs la possibilité de sauvegarder et de préserver des milliers de documents, de photos, de vidéos et d’autres fichiers à partir d’une variété de périphériques de stockage, tels des disques SSD et HDD portables, des cartes mémoire et des clés USB, en les stockant dans un emplacement organisé et facile d’accès. Pour ceux qui recherchent des capacités de stockage encore plus robustes, le My Book Duo est également désormais disponible dans une capacité de 44 To*, équipé de disques Western Digital® optimisés pour le RAID, prêts à fonctionner à une vitesse et une capacité maximale dès la sortie de la boîte. Le My Book Duo peut être reconfiguré en RAID-1 pour la redondance (mise en miroir des données) ou utilisé comme deux disques indépendants (JBOD) avec le logiciel inclus.

Ces nouvelles solutions haute capacité disposent d’un espace significatif pour aider les utilisateurs à sauvegarder leurs données personnelles, et peut-être même celles de leur foyer. Qu’il s’agisse de photos et de vidéos inestimables ou d’une sauvegarde de leurs fichiers et/ou applications professionnels des plus importantes, la marque WD souhaite offrir des solutions qui anticipent l’évolution des besoins en matière de stockage de données.

– Prix et disponibilité

Le My Book 22To* est vendu au prix de 690,99€ TTC et le My Book Duo 44To* est vendu au prix de 1,699,99€ TTC. Les deux produits sont disponibles dès à présent chez certains revendeurs Western Digital et sur la boutique Western Digital.

* 1TB = 1 trillion d’octets. La capacité réelle de l’utilisateur peut être inférieure selon l’environnement d’exploitation et la configuration RAID/JBOD.

