Western Digital Corp. lance My Passport SSD

août 2020 par Marc Jacob

Western Digital Corp. dévoile le tout nouveau My Passport SSD de sa marque WD, offrant jusqu’à 2To* de stockage pour gagner en productivité et protéger toutes ses données efficacement. Bénéficiant d’un design métallique compact et élégant et d’une vitesse ultra-rapide grâce à la technologie NVMe, ce nouveau SSD tient dans la main. Il permet aux consommateurs et aux professionnels de sauvegarder, d’accéder et de protéger leurs contenus les plus importants de manière sécurisée et en toute simplicité.

Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs cherchent à accroître leur productivité en conservant leurs fichiers et leurs bibliothèques de contenus avec eux, où qu’ils soient. Les créateurs peuvent transférer et modifier des contenus de haute qualité presque deux fois plus vite avec le nouveau My Passport SSD par rapport au modèle précédent : gain de temps et de productivité assuré ! Que ce soit sur un ordinateur portable ou de bureau, à la maison, au travail ou en déplacement, les professionnels peuvent stocker sur ce nouveau SSD toutes leurs données de manière fiable.

Un design créé pour la performance des SSD

Le My Passport SSD de WD présente un nouveau design raffiné et sophistiqué. Il est conçu pour offrir des performances incroyables en termes de fiabilité et de sécurité. Son design métallique est élégant, résistant et tient dans la main afin de pouvoir le glisser facilement dans un sac ou une poche. Il permet aux utilisateurs de transporter leur contenu partout et de rester productifs en toutes circonstances.

Décliné dans des coloris tendance (gris, bleu, rouge et or), les utilisateurs peuvent choisir le nouveau My Passport SSD qui correspond le mieux à leur style.

Le nouveau My Passport SSD offre les fonctionnalités techniques suivantes :

La technologie NVMe ultra-rapide avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mo/s 1 et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1000 Mo/s 1.

Le cryptage matériel AES 256 bits activé par mot de passe pour aider à protéger facilement les contenus de valeur.

Une résistance aux chocs, aux vibrations, et aux chutes jusqu’à 1,98 m.

Le logiciel inclus 2 permet de sauvegarder facilement des fichiers volumineux sur le disque ou sur le cloud 3.

La technologie USB 3.2 Gen-2, un câble USB-C™ et un adaptateur USB-A.

Immédiatement prêt à l’emploi et compatible Mac® et PC.

Prix et disponibilité

Commercialisé partout dans le monde, le My Passport SDD bénéficie d’une garantie de 5 ans. Il dès est maintenant disponible en 500Go et en 1To en Gris et sera disponible dans d’autres coloris et capacités plus tard dans l’année. Il est disponible au prix public conseillé de 158,99€ en 500Go et de 250,99€ en 1To.