Westcon France officialise la solution Okta à son portefeuille de distribution

juillet 2023 par Marc Jacob

Westcon-Comstor officialise à travers sa branche d’activité Westcon, la signature d’un accord de distribution avec Okta, le principal fournisseur indépendant d’identités. L’ajout de la plateforme d’Okta aux solutions de nouvelle génération de Westcon renforce sa proposition de sécurité Zero Trust avec l’un des principaux fournisseurs de sécurité d’identité. L’approche Zero Trust d’Okta donne aux partenaires de Westcon un outil important dans la lutte contre les attaquants, alors que les entreprises cherchent à s’éloigner des pratiques de sécurité du périmètre.

L’approche "identity-first" d’Okta en matière de sécurité Zero Trust garantit que les bonnes personnes ont le bon niveau d’accès aux bonnes ressources. Cela est possible grâce à une gamme d’outils, y compris des logiciels d’authentification et de surveillance, qui peuvent facilement s’intégrer à d’autres solutions de Zero Trust. Les accès accordés sont continuellement révisés et mis à jour sans perturber les utilisateurs, ce qui garantit une expérience sans friction et sécurisée.

L’approche Zero Trust est devenue une stratégie incontournable pour sécuriser les réseaux d’entreprise. L’identité est au cœur de cette approche car les entreprises doivent avoir une visibilité constante sur les utilisateurs et les appareils connectés à leur réseau. L’évolution vers une main-d’œuvre entièrement distribuée et à distance implique de sécuriser un nombre incalculable d’appareils, utilisés à partir d’un nombre infini d’endroits. Avec 47 % des organisations qui prévoient de maintenir le travail à distance à temps plein et que les cyberattaques basées sur l’identité sont devenues l’une des principales menaces, les solutions de sécurité Zero Trust sont un ajout vital à la pile de sécurité de toute organisation.