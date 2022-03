Westcon-Comstor distribue les solutions Claroty dans la région EMEA

mars 2022 par Marc Jacob

Westcon-Comstor annonce la signature d’un nouvel accord de distribution avec Claroty, la société de sécurité pour les systèmes cyber-physiques (CPS) dans l’industrie, la santé et les entreprises. Ce partenariat permettra de proposer les solutions du leader Claroty sur les marchés de la zone EMEA, notamment The Claroty Platform et Medigate by Claroty, suite à la récente acquisition de la société de sécurité IoT pour le secteur de la santé.

À mesure qu’un nombre croissant d’entreprises entreprennent leur parcours de transformation numérique et déploient de plus en plus d’applications IoT, la nécessité de disposer d’un arsenal de sécurité solide est essentielle Les équipements des objets connectés sont connus pour être difficiles à détecter et à gérer, ce qui fait de la lutte contre les menaces un défi majeur. Les solutions qui permettent de gérer les équipements à distance, d’alerter les entreprises sur les vulnérabilités en temps réel et d’augmenter la résilience globale en matière de cybersécurité sont indispensables pour assurer la sécurité des entreprises connectées.

La plateforme Claroty offre une visibilité et une protection sur tous les équipements connectés à travers les environnements industriels (OT/ICS), d’entreprise (IoT), et de santé (IoMT) - l’IoT étendu (XIoT) - tout en détectant et permettant de répondre aux premiers indicateurs de menaces potentielles. Grâce à des options de déploiement très flexibles et rapides, à un vaste écosystème d’intégration et à une API robuste, la plateforme s’intègre de manière transparente aux bocs technologiques existantes des clients et est universellement compatible avec leurs flux de travail existants, quelle que soit l’échelle, l’architecture ou la maturité programmatique. La plateforme est également la seule solution de l’industrie avec un accès à distance sécurisé entièrement intégré et des capacités de gestion des incidents à distance couvrant l’ensemble du cycle de vie des incidents. Claroty a été nommée Leader dans The Forrester Wave™ pour les solutions de sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS).

Medigate by Claroty est la première et principale plateforme de sécurité IoT dédiée au secteur de la santé permettant aux professionnels de santé de fournir des soins connectés en toute sécurité. La plateforme combine sa maîtrise des flux de travail et des protocoles spécifiques à ce secteur à la réalité des menaces de cybersécurité actuelles afin que les hôpitaux puissent connecter et exploiter en toute confiance tous les appareils médicaux sur leur réseau tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des patients. Medigate a récemment reçu le prix Best in KLAS de KLAS Research, l’un des principaux cabinets d’analyse dans le domaine de la santé, pour la deuxième année consécutive.

L’ajout des offres de Claroty renforcera l’offre de Westcon Next Generation Solutions (NGS) à ses partenaires clés en matière de sécurité.

La taille du marché mondial de l’IoT devrait atteindre 40,3 milliards de dollars américains d’ici 2026, le besoin de solutions de sécurité IoT va lui aussi augmenter. Avec ce nouveau partenariat, Westcon NGS offrira désormais à ses partenaires la possibilité d’identifier, de gérer et de protéger leurs actifs IoT, quelle que soit leur complexité et le stade auquel ils se trouvent dans leur parcours de sécurité IoT.