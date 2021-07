Westcon-Comstor distribue les solutions Imperva® sur le marché français

juillet 2021 par Marc Jacob

Westcon-Comstor annonce un accord de distribution avec Imperva, le leader de la cybersécurité dont la mission est d’accompagner les organisations à protéger leurs données et tous les moyens d’y accéder. Dans le cadre de cet accord, la division Westcon distribuera l’ensemble du portfolio d’Imperva en France, incluant la protection des applications et des données où qu’elles se trouvent ainsi que sa plateforme Sonar permettant d’aider les organisations à gérer les risques complexes de cyberattaques.

Reconnu en tant que leader pour la 7ème année consécutive dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner* pour les firewalls d’applications web (WAF), nous pensons qu’Imperva domine le marché en passant d’un environnement fragmenté de sécurité des applications à un environnement unifié de protection des applications Web et API (WAAP).

Les menaces à l’encontre des applications ayant considérablement évolué au cours des cinq dernières années, Imperva a construit une plateforme qui combine des technologies auparavant hétérogènes protégeant les applications, microservices, API et les bases de données. Pour protéger aujourd’hui ces applications de nouvelles générations mais également dans le futur, la plateforme Imperva permet aux organisations de prévenir les attaques DDoS, les bots malveillants, les attaques sur les API et la fraude dans la chaîne d’approvisionnement. Elle élimine également le besoin de solutions cloisonnées et fournit des analyses intégrées tout en automatisant le flux des opérations et en accélérant la réponse aux incidents.

L’accord de distribution, qui prend effet ce mois-ci, représente également une opportunité pour Westcon de renforcer son portfolio Next Generation Solutions (NGS) sur le marché français avec une approche Zero Trust, une offre de sécurité du cloud et une offre de cybersécurité.

*Gartner, Magic Quadrant for Web Application Firewalls, Jeremy D’Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur, John Watts, 13 October 2020

Imperva a été reconnu comme un leader dans ce Magic Quadrant de 2014 à 2020.