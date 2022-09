Westcon-Comstor EMEA nommé Distributeur International de l’Année 2022 par Extreme Networks

septembre 2022 par Marc Jacob

Westcon-Comstor, le fournisseur mondial de technologie et distributeur spécialisé, a été nommé « Distributeur International de l’Année 2022 » par Extreme Networks, un leader des réseaux gérés dans le cloud. Le prix prestigieux a été remis lors d’Extreme Ignite, la conférence mondiale des ventes et des partenaires à Boston en août 2022.

Avec ce prix, Extreme Networks reconnaît les performances exceptionnelles de Westcon-Comstor dans l’accroissement de ses solutions de réseau et d’infrastructure, leaders sur le marché, ainsi que dans le développement du réseau international de partenaires. Westcon-Comstor est l’un des partenaires de distribution les plus performants d’Extreme Networks dans le monde entier depuis de nombreuses années et soutient les revendeurs avec un large éventail de services à valeur ajoutée attrayants.

Westcon-Comstor commercialise sur le marché l’ensemble du portfolio d’Extreme Networks en le complétant par une large gamme de services à valeur ajoutée attrayants qui permettent une croissance durable du réseau et le succès des partenaires. Westcon-Comstor est présent dans toute l’Europe avec des centres de formation Extreme Authorised Training Centres. Les intégrateurs profitent de ce partenariat grâce à des services de renouvellement et de mises à jour automatisés, ainsi qu’à des campagnes de lancement et de développement pour les nouveaux partenaires.