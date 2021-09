Wendel Group joue la carte de l’IAM avec USERCUBE

septembre 2021 par Marc Jacob

USERCUBE répond avec succès aux besoins de Wendel Group en mettant en œuvre un projet IAM 100 % SaaS lui permettant de piloter et d’automatiser la gestion des droits et des recertifications.

Le groupe Wendel est né en 2002, sous le nom de Wendel Investissement, suite à la fusion-absorption de la Compagnie générale d’industrie et de participations (CGIP) et de Marine-Wendel. Le groupe investit dans des sociétés leaders et participe à la définition de leurs stratégies de développement à long terme afin d’accroitre leur performance, de favoriser leur rentabilité et ainsi de confirmer leur position de leader. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Dans le cadre d’une profonde évolution de son système d’information pilotée par Michel TOURNIER, en charge de la transformation digitale de la société, Wendel a souhaité faire évoluer l’ensemble de ses outils de gestion et de ses procédures internes pour gagner en performance, agilité et sécurité. C’est dans ce contexte qu’en complément de la mise en œuvre d’un nouvel ERP (Workday), la question de la gestion des droits des collaborateurs, de l’allocation des ressources et de la bonne gouvernance des accès et des habilitations s’est positionnée comme une priorité. En effet, cette étape complexe et stratégique n’était jusqu’alors pas automatisée et pouvait avoir de nombreux impacts : financiers, opérationnels, réglementaires. L’IAM a donc été un sujet socle à bâtir en parallèle de l’ERP.

C’est dans ce contexte que la mise en œuvre d’un référentiel a été lancée pour poser un cadre structurant et suivre notamment le cycle de vie des collaborateurs. L’objectif était également de permettre aux managers de piloter les droits de leurs équipes et de les associer à cette démarche. Au final, ce projet devait permettre d’automatiser et d’industrialiser les processus existants, de renforcer la sécurité des accès au Système d’Information, de bénéficier d’audits et de preuves de conformité, de tracer les autorisations, mais aussi d’augmenter la sécurité et la résilience du SI.

Pour répondre à ces attentes, la solution USERCUBE en mode Saas et certifiée ISO 27001 a été rapidement sélectionnée. Parfaitement intégrée et connectée au SI (ERP, SharePoint, Active Directory, Salesforce, Teams, Splunk, Lemon Learning, etc.) de Wendel, elle est un maillon clé du nouveau dispositif et permet de gérer efficacement la politique IAM et IAG du groupe.

Fort du succès de ce premier déploiement et de l’accompagnement de qualité des équipes de USERCUBE, Wendel va continuer d’étendre l’utilisation de la plateforme USERCUBE vers de nouveaux environnements et applications métiers afin de pouvoir réaliser un pilotage global, mettre en place des campagnes de recertification, gérer les dotations et les ressources virtuelles et déployer des règles SOD (séparation des droits) pour l’ERP Workday.

Michel Tournier, Directeur des Systèmes d’Information de Wendel Group « USERCUBE est une brique centrale de notre SI et nous permet de gérer efficacement, rapidement et simplement nos besoins IAM et IAG. La performance et l’ouverture de leur plateforme associée à une mise en œuvre simplifiée notamment grâce au SaaS sont des éléments forts qui nous permettent de gagner en agilité et en sécurité dans nos opérations de gestions de droits. »