Webroot : portefeuille de cryptomonnaies, attention aux arnaques

juillet 2021 par Tyler Moffitt, Security Analyst chez Carbonite et Webroot

Courant juin, alors que le bitcoin est au cœur des conversations avec la généralisation des cryptomonnaies, une association dijonnaise qui gère ces monnaies virtuelles pour des particuliers a perdu les fonds de ses clients. La perte pouvant atteindre des millions d’euros, la gestion des fonds d’actifs numérique a été réinitialisée voire piratée. Les arnaques aux cryptomonnaies étant de plus en plus monnaie courante (fausses monnaies ou plateformes par exemple), il est nécessaire d’informer et d’alerter les investisseurs et les spéculateurs. En effet, le numérique étant omniprésent, la montée en flèche de l’intérêt pour les cryptomonnaies a de multiples conséquences dont les particuliers doivent tenir compte avant de leur ouvrir la porte.

Tyler Moffitt, Security Analyst chez Carbonite et Webroot (sociétés appartenant à OpenText), partage ses commentaires concernant les risques liés à ces transactions et quelques conseils pour ceux qui souhaitent stocker via des plateformes d’échange :

« Cette histoire est aussi vieille que le bitcoin lui-même – si vous n’avez pas de clés, vous ne détenez pas votre crypto. En amont, les investisseurs qui ne maîtrisent pas les cryptomonnaies devraient faire des recherches pour comprendre la technologie qui se cache derrière cet actif révolutionnaire. Celui qui contrôle les clés privées de l’actif possède la crypto, donc lorsque vous investissez dans un échange de cryptomonnaies, vous faites confiance à la plateforme d’échange pour conserver votre clé privée en toute sécurité et ne pas la "perdre".

Détenir des cryptomonnaies dans un portefeuille matériel dont vous contrôlez les clés privées est le moyen le plus sûr de stocker des cryptomonnaies, mais cela pose des problèmes techniques à la plupart des pays. C’est pourquoi la plupart des investisseurs continuent de détenir des cryptomonnaies via des bourses - bien que cela soit définitivement plus risqué qu’un portefeuille matériel, c’est beaucoup plus facile d’accès et d’utilisation. Il s’agit donc d’obtenir un équilibre inévitable entre sécurité et commodité.

Ma suggestion pour ceux qui veulent stocker via des plateformes d’échange est de passer par des échanges assurés (et donc rares) de sorte que si une perte devait se produire sans que vous en soyez responsable, vous pourriez obtenir le remboursement de vos actifs. Aussi, assurez-vous toujours d’activer l’authentification à deux facteurs et d’utiliser des applications de génération de code et non des SMS, et cela vaut également pour tous les comptes financiers et importants. »