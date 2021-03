Webinar enregistré Tufin - Conseils Pratiques : Implémenter le Zero Trust Framework

mars 2021 par Marc Jacob

Le concept de Zero Trust Networking n’est pas nouveau. Presque toutes les entreprises s’appuient sur des périphériques de sécurité réseau physiques ou virtuels afin de segmenter leurs réseaux, contrôler et limiter les échanges d’informations en se basant sur les principes de Zero Trust.

Cette micro-segmentation crée de nouveaux défis. Premièrement, l’approche traditionnelle de segmentation périmétrique n’est pas suffisante afin de segmenter les applications dites « Cloud natives ». De plus, l’utilisation d’outils provenant d’éditeurs différents afin de manager la segmentation/micro segmentation à travers un environnement hybride prend du temps, crée un processus comportant des erreurs et ne permet pas de s’adapter à l’évolution de plus en plus complexe des réseaux.

Regardez maintenant !