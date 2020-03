Webinar des "Lundi de la cybersécurité" : on se met dans la peau d’un hacker éthique

mars 2020 par Marc Jacob

Notre Lundi de la cybersécurité de mars, aurait dû se tenir, en présentiel, le lundi 16 mars, à l’Université de Paris. Mais ce n’est pas un virus qui va briser la chaîne de nos Lundi de la cybersécurité que nous organisons sur une base mensuelle, sauf juillet août, depuis une dizaine d’années ! D’autant plus que ce Lundi de la cybersécurité portera sur la recherche des vulnérabilités dans les logiciels et par lesquelles passent les cyberattaques, et un masque (firewall) ne suffit pas.

Nous nous adaptons aux circonstances actuelles, donc notre évènement sera un CyberLundi de la cybersécurité du mois de mars, et se fera, en distanciel, par webinar, par l’outil Livestorm, le mercredi 1er avril. Rien de plus simple, il suffira par un navigateur d’ouvrir la page web qui sera communiquée aux inscrits. Cet évènement sera, comme c’était prévu le 16 mars, animé par Yassir Kazar, président de la société Yogosha et par Cyril Quillien, International Sales and Channel Manager chez Yogosha, sur le sujet : Sécurité by design : l’apport du bug bounty dans la culture du DevSecOps.

Ne tardez pas pour demander votre inscription, même si vous n’habitez pas en Région parisienne, c’est l’avantage des webinars. « 100 premiers inscrits, 100 premiers servis »,

Pour vous inscrire à cet évènement, envoyez d’urgence un mail à Meriem Hamada m.hamada@yogosha.com et mettez-nous en copie : beatricelaurent.CDE@gmail.com et gerard.peliks@noos.fr en précisant : « Inscription 01/04 » dans l’objet, et dans le texte du message ce que vous souhaitez que nous sachions sur vous.

Pour en savoir plus sur le contenu de cet évènement, vous pouvez ouvrir : La lettre no 19 et La lettre no 20

A mercredi 1er avril (non ce n’est pas une blague mais bien au contraire très sérieux) pour goûter à ce grand spectacle, sur un métier un peu spécial : Chasseur de vulnérabilités ou Bug Bounty.

Lundi de la cybersécurité suivant,

En avril, par webinar : Cette fascinante IA dans l’industrie, Risques et Accompagnement