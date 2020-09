Webinar Live Ivanti – mardi 8 septembre 2020 à 16h00 :

septembre 2020 par Marc Jacob

Pour les utilisateurs, la résolution d’incidents prend encore bien trop de temps ! En effet, la lenteur des services et le fait de devoir expliquer à plusieurs reprises le problème rencontré constituent les principales raisons évoquées par les utilisateurs*, d’une mauvaise expérience avec le département IT de leur entreprise. De plus, au-delà de générer l’insatisfaction des utilisateurs, les interruptions de service trop longues peuvent nuire à la productivité de l’entreprise.