Webinar 12 octobre à 10h00 - Retour d’expérience de Marseille Gyptis International sur la sensibilisation des organisations aux risques de cyberattaques

octobre 2021 par Marc Jacob

Ce webinar, interactif et éclairé par un retour d’expérience de MGI, sera composé de trois grandes parties :

1. Évolution des menaces : état des lieux des menaces cyber et ses évolutions, notamment avec la crise sanitaire, qui a mis en évidence la fragilité des systèmes informatiques. Fin 2020, l’Anssi alertait sur la multiplication par quatre des cyberattaques en France en un an.

2. Réduction des risques au sein de votre organisation : à l’appui du retour d’expérience de MGI, Mailinblack livrera quelques conseils à mettre en place en interne (sensibilisation et formation des collaborateurs).

3. Solutions pour lutter contre la cybercriminalité : avec la pédagogie, la technologie est le second pilier de la cybersécurité. Quelles en sont les raisons et pourquoi cet investissement semble vital pour protéger son organisation ?

Pour animer ce webinar, trois experts livreront conseils et témoignages, pour rendre concret ces enjeux de cybersécurité : • Fabien Frestel, Responsable de la sécurité des systèmes d’informations chez Marseille Gyptis International

• Paul Tolmer, Directeur Produit chez MailinBlack

• Nicolas Xiberras, Responsable commercial chez Mailinblack