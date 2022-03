Webinaire jeudi 7 avril de 10h00 à 10h45 : Supervisez en continu vos vulnérabilités et contrôlez votre conformité

mars 2022 par Marc Jacob

La solution Cyberwatch permet une supervision complète de vos actifs : postes de travail, serveurs, applications web, équipements réseaux et industriels.

Installée sur votre infrastructure afin de préserver la confidentialité de vos données et compatible avec plus de 70000 technologies, Cyberwatch vous assiste pour :

Cartographier

Identifier

Prioriser

Corriger

Cyberwatch est pensé pour s’intégrer au mieux dans votre SI, tant au niveau technique que managérial (interface avec un coffre-fort, un outil de ticketing interne, Active Directory, etc.). Bien plus qu’un outil de scan, Cyberwatchest une solution globale de gestion des vulnérabilités et qui assure également la conformité à votre PSSI.

Venez découvrir la solution Cyberwatch en 45 minutes !