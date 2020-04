Webinaire express le mardi 28 avril 2020 à 10h00 : Trend Micro Cloud One : la plateforme de sécurité dédiée aux Cloud Builders

avril 2020 par Marc Jacob

Quid de la sécurité de ces différents services cloud ? Les gains de productivité associés ne se font-ils pas au détriment de la sécurité et de la conformité des applications ?

Pour tirer le meilleur parti des avantages du Cloud et des processus accélérés de conception d’applications, la sécurité se doit d’être le plus simple possible.

C’est dans cette optique que s’inscrit Trend Micro Cloud One. Cette plateforme déploie une sécurité intégrale à partir d’une seule solution, vous permettant de protéger votre infrastructure Cloud et vos applications Cloud-native de manière simple et limpide.

Rejoignez-nous à l’occasion de notre webinaire pour découvrir les avantages de cette nouvelle plateforme, parmi lesquels :

Une automatisation éprouvée - Avec l’approche Security as Code, vos équipes DevOps intègrent la sécurité au cœur de votre pipeline applicatif

Une flexibilité intégrale – La solution est adaptée au Cloud hybride, au multi-Cloud et aux environnements multi-services

Une solution consolidée - Il n’est plus nécessaire de déployer et administrer des outils de sécurité distincts.

