Webinaire à la demande : Rapport Verizon sur le Cyber-Espionnage – CER 2020-2021

avril 2021 par Marc Jacob

Les acteurs du cyber-espionnage posent un défi unique au secteur de la cyber-sécurité. Ces derniers cherchent à obtenir des secrets nationaux, des biens ou des informations sensibles pour des raisons de sécurité nationale, de motivations politiques, ou afin d’obtenir un avantage concurrentiel (propriété intellectuelle). Ils peuvent provenir d’États-nations (ou d’entités affiliées à l’État), des concurrents commerciaux et dans certains cas de groupes criminels organisés, avec d’importants moyens financiers à leur disposition.

Ces acteurs cherchent à accéder rapidement et furtivement à des environnements pourtant défendus. En fonction de leurs objectifs, ils se déplacent latéralement à travers le système d’information, obtiennent de manière ciblée des accès ou des données et cela, sans être détectés.

Le rapport sur le cyber-espionnage (CER) est la toute première publication de Verizon sur le sujet. Ce rapport s’appuie sur sept années d’enquêtes de Verizon sur les compromissions de données (DBIR), ainsi que de plus de 14 ans d’expertise en matière de réponse aux incidents gérés par Verizon Threat Research Advisory Center (VTRAC).

Cette présentation vous permettra de découvrir des informations sur :

• Le panorama des attaques cyber-sécurité et une introduction au cyber-espionnage.

• Présentation d’éléments du rapport Verizon – CER 2020-2021.

• Comment renforcer sa résilience aux cyber-attaques et au cyber-espionnage.

INTERVENANTS

Xavier MICHAUD, Managing Principal Security Consultant, Security Assurance Abdelkrim AHMED BACHA, Senior Security Consultant, Security Assurance

Pour voir ce webinaire en replay : https://www.brighttalk.com/webcast/...

