Webinaire Verizon : jeudi 21 Janvier I 11h00 CET : Les femmes et l’état de la cybersécurité

janvier 2021 par Marc Jacob

Le nombre de femmes dans la cybersécurité est en augmentation. Certaines des meilleures et des plus brillantes de l’industrie occupent des postes de direction dans le domaine de la cybersécurité chez Verizon.

Ce panel de professionnels partage une expérience combinée de 50 ans dans le domaine de la cybersécurité et des connaissances importantes sur l’industrie de la cybersécurité.

Pourquoi y a-t-il une pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité, et plus encore pour les femmes ? Quelles sont les technologies émergentes qui sont sur le point de révolutionner l’industrie de la cybersécurité ? Ce Webinaire vous permettra d’en savoir plus sur les tendances les plus importantes du secteur, sur la manière de remédier à la pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité et sur les technologies de nouvelle génération qui définiront la prochaine décennie de la cybersécurité.

Pour en savoir plus sur :

• Les principales tendances de l’industrie

• Comment remédier à la pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité

• Les technologies de nouvelle génération qui définiront la prochaine décennie de la cybersécurité - IA, BlockChain, IoT et 5G

Contenu en anglais.

Inscription