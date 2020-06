Webinaire Trend Micro 9 Juillet à 9h30 : MITRE ATT&CK : êtes-vous résilient face aux attaques avancées ?

juin 2020 par Marc Jacob

Cette évaluation, nouvelle venue parmi les différents tests, benchmarks et autres classements qui existent déjà dans l’univers de la cybersécurité, se veut différente par son approche. Elle se focalise sur les techniques, tactiques et procédures (TTP) utilisées par les assaillants, plutôt que sur les malwares. Quant aux capacités des solutions, elles sont testées dans un contexte d’attaque ou d’incident avéré, contrairement à d’autres évaluations qui s’intéressent aux fonctions de prévention.

L’évaluation MITRE n’attribue aucune note ou score aux produits du marché et ne les classe pas. Ses résultats peuvent être interprétés et présentés de manières différentes. Chaque éditeur est susceptible d’y trouver des informations pour valider son approche à la détection des menaces. Mais, du côté des utilisateurs, les données des résultats sont complexes et peuvent donner lieu à des mauvaises interprétations.

Comment se traduisent les données de cette évaluation pour les entreprises ? C’est tout l’intérêt de notre prochain webinaire qui vous donnera les clés de lecture et une grille d’interprétation de cette évaluation.

MITRE ATT&CK : êtes-vous résilient face aux attaques avancées ?

Le jeudi 09 juillet 2020 à 09:30 AM

