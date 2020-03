Webinaire Trend Micro 7 Avril 10h00 - Télétravail : comment continuer à sécuriser vos collaborateurs ?

mars 2020 par Marc Jacob

Ces jours-ci tout a changé : la façon de travailler, de communiquer et de réagir en tant que société. La technologie joue un rôle clé dans le maintien de la productivité et de nos routines quotidiennes. Notre priorité est donc de vous aider à sécuriser vos échanges, vos données...

La cybersécurité demeure fondamentale. N’oublions pas que la sensibilisation et l’éducation sont les premières barrières de protection pour renforcer la sécurité informatique. Pour vous aider dans cette démarche, nous avons conçu un outil de simulation et d’éducation gratuit Trend Micro Phish Insight.

Nous utilisons aussi de plus en plus de solutions dans le Cloud comme Microsoft Office 365 ou Google Apps pour améliorer la collaboration entre les employés mais nous devons nous poser une question. Ces outils sont-ils bien sécurisés ?

La réponse est NON, partager des informations sans un complément de sécurité est de plus en plus risqué. Pour se faire, nous proposons une solution permettant de protéger les données et les applications dans ces environnements : Cloud App Security.

Pour vous aider à connaître et à réduire les risques associés au télétravail et nous vous invitons à un Webinaire le 7 Avril à 10h00. Pendant cette session, nous vous expliquerons ces risques et comment les gérer.

