Webinaire GoAnywhere en partenariat avec la CAIH mardi 15 mars à 10h

février 2022 par Marc Jacob

Découvrez comment moderniser et sécuriser vos transferts de fichiers en participant à notre webinaire en partenariat avec la CAIH mardi 15 mars de 10h00 à 10h45.

Scripts difficiles à gérer ou à faire évoluer ? Une traçabilité de vos échanges compliquée à maîtriser ? Architecture complexe et décentralisée ? Nombreux sont les enjeux et problématiques en matière de transferts de fichiers.

Lors de ce webinaire proposé par la CAIH, nous vous montrerons comment une solution moderne, telle que GoAnywhere MFT, peut vous aider à faire face aux nouveaux enjeux économiques en facilitant et en sécurisant vos échanges de fichiers tout en restant conforme aux normes et réglementations.

GoAnywhere MFT est une solution de transferts de fichiers multiplateforme qui permet aux entreprises d’automatiser, de gérer et de centraliser toutes vos données.

Sa modularité, sa simplicité d’utilisation et sa facilité d’intégration permettent d’optimiser l’ensemble de vos transferts de fichiers. Que ce soit de machine à machine ou de personne à personne, GoAnywhere sécurisera tous vos transferts de fichiers et assurera un travail collaboratif plus efficace.

En 45 minutes, nous aborderons les points essentiels d’une solution de gestion des transferts de fichiers modulaire indispensable à vos équipes IT et partenaires externes.

💻Vous ne pouvez pas y assister, inscrivez-vous quand même. Nous vous enverrons le replay de la session.