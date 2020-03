Webinaire 29 avril - Verizon Compliance Program : Enjeux stratégiques & réglementaires d’un programme de cyber-sécurité pérenne & durable

mars 2020 par Marc Jacob

Comment articuler :

Opportunités d’une approche efficacement les enjeux stratégiques et règlementaires dans la conception d’un programme de cyber-sécurité pérenne et durable ?

Panorama des standards, lois et règlements et leurs impacts sur la cybersécurité : PCI DSS, RGPD, LPM, HDS, SWIFT…. combinée de gestion de risque et gouvernance

La heatmap sécurité : les principes clés pour définir une architecture fonctionnelle de sécurité pragmatique

La roadmap sécurité où comment tirer parti des projets contributeurs en fonction de leur priorisation et de leur financement.

Comment intégrer la sécurité dans votre démarche de digitalisation de l’entreprise quel que soit votre secteur d’activité.