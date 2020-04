Webinaire 29 avril - 11h : Verizon Compliance Program - SWIFT CSP, GDPR, LPM : gérer efficacement la conformité multi standards.

avril 2020 par Marc Jacob

Panorama des standards, lois et règlements et leurs impacts sur la cybersécurité : RGPD, LPM, SWIFT CSP….

Opportunités d’une approche combinée de gestion de risque et gouvernance des enjeux stratégiques et réglementaires, dans la conception d’un programme de cyber-sécurité pérenne et durable.

La Heatmap sécurité : les principes clés pour définir une architecture fonctionnelle de sécurité pragmatique

La Roadmap sécurité où comment tirer parti des projets contributeurs en fonction de leur priorisation et de leur financement.

Le compliance Office Program, l’approche pragmatique pour aborder de front la conformité multi standards

Comment intégrer la sécurité dans votre démarche de digitalisation de l’entreprise quel que soit votre secteur d’activité.

A travers des cas concrets et retours d’expérience, VERIZON présentera son expertise en la matière au cours d’un Webinaire d’une heure organisé le mercredi 29 avril prochain à 11h00 CET sur la plateforme BrightTALK.

Cliquez-ici pour vous enregistrer dès maintenant à ce Webinaire, présenté par :

Loic Breat, PS Manager Security Assurance France, Verizon Business Group

Sabrine Azouz, Consultante Security Assurance France, Verizon Business Group

En conclusion de cette session, vous aurez la possibilité d’échanger avec nos experts sur les différentes approches potentielles concernant la prise en compte des différentes réglementations et standards auxquels vous êtes soumis.

MOTS CLEFS

Governance Risk Compliance ; GRC ; Gouvernance risque & Conformité ; Compliance ; Conformité ; Cyber Stratégie ; Roadmap Sécurité ; RGPD ; LPM ; SWIFT

Pour vous inscrire cliquez ici : https://www.brighttalk.com/webcast/...