Webinaire 24 Mars 2020 à 10h00 : Trend Micro XDR : améliorez votre visibilité en matière de détection et remédiation au-delà des Endpoints

Si au cours des dernières années les entreprises ont lourdement investi pour maîtriser les risques de cybersécurité, comment expliquer que des menaces furtives parviennent néanmoins à percer les lignes de défense ? Trop souvent, celles-ci se basent sur des outils de sécurité distincts et cette absence d’intégration ne facilite guère la corrélation d’informations de sécurité pour détecter les menaces tentant de s’immiscer via les multiples vecteurs d’attaques. D’autre part, des alertes trop nombreuses pèsent sur des équipes de sécurité déjà fortement mobilisées qui ne peuvent consacrer le temps et les ressources nécessaires aux investigations.

Comment répondre à de tels défis ? Rejoignez-nous à l’occasion de notre webinaire pour des éléments de réponse concrets. Trend Micro XDR est une plateforme de sécurité intégrée dont l’approche se résume à trois idées clés :

Une visibilité intégrale, à partir d’une seule console, et une source unique d’alertes fiables qui font l’objet d’une investigation guidée.

Un périmètre de protection élargie à tous les vecteurs d’attaques : l’email, les endpoints, les workloads cloud, les serveurs et les réseaux.

Une approche fondée sur l’intelligence artificielle, mais aussi un traitement analytique des données issues de l’environnement IT client et des données de veille mondiale sur les menaces recueillies par Trend Micro. À la clé, une détection fiable, précise, proactive et optimale des menaces.

