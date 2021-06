Webfleet Solutions obtient la certification ISO 14001:2015

juin 2021 par Marc Jacob

Webfleet Solutions, a obtenu la certification ISO 14001:2015. Il s’agit d’une norme environnementale mise en place par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Elle fournit un cadre international pour aider les organisations à minimiser leur impact sur l’environnement et à se conformer aux lois et réglementations environnementales applicables.

Par exemple, Webfleet Solutions a récemment lancé une initiative visant à réduire considérablement l’utilisation de plastique dans les emballages spécifiques de matériel. Ainsi, l’utilisation de plastique dans ces emballages a diminué jusqu’à 96 %.

Webfleet Solutions s’associe également à l’ONG mondiale Justdiggit pour compenser les émissions de carbone de sa chaîne d’approvisionnement et de ses installations en soutenant des projets de replantation et de reboisement en Afrique. Grâce à Justdiggit, Webfleet Solutions a investi dans le reboisement d’une zone en Tanzanie quatre fois plus grande que le centre d’Amsterdam, ce qui a permis de compenser 51 800 tonnes de CO2 en ramenant plus de 130 000 arbres.

Avec la plateforme Green Your Fleet récemment lancée, Webfleet Solutions permet également à ses clients de rejoindre le programme de reboisement. La plateforme permet aux clients de calculer facilement une estimation de leurs émissions annuelles de CO2 en fonction de la taille de leur flotte et des types de véhicules. Ils peuvent alors choisir de compenser leurs émissions en soutenant Justdiggit et en ayant un réel impact positif sur le climat, la nature et les hommes.