Webedia choisit Synology pour le stockage et la gestion de ses données

mai 2021 par Marc Jacob

Présente dans une trentaine de pays, Webedia rassemble plus de 276 millions de visiteurs uniques chaque mois dans le monde et 30 millions en France, à travers ses 60 marques médias (AlloCiné, Purepeople, Jeuxvideo.com, 750g.com, etc). Elle dispose également d’un réseau comprenant les plus puissants influenceurs français sur les réseaux sociaux comme Cyprien, Norman ou encore Natoo pour ne citer qu’eux. Et elle organise des événements thématiques incontournables tel que l’ESWC, évènement eSport dans 3 pays.

Le challenge

Utilisant quotidiennement de nombreux fichiers bureautiques et vidéos, Webedia souhaitait mettre en place une stratégie de stockage et de partage de fichiers efficace pour les 1300 employés de son site de Levallois-Perret. Cette stratégie s’inscrivait dans une démarche multi-OS pour être compatible avec l’ensemble des appareils présents sur le site, tout en restant simple à installer, déployer et gérer pour alléger les efforts des équipes IT. Une infrastructure réseau 10Gbit/s étant en place sur le site, la compatibilité des NAS était nécessaire. Dans une optique de redondance, des sauvegardes devaient également pouvoir être faites régulièrement afin de protéger les données importantes, et les restaurer en cas de sinistre.

La solution Synology

Webedia travaille avec des NAS Synology depuis 10 ans. Plus d’une vingtaine de NAS sont aujourd’hui déployés chez Webedia pour répondre aux besoins de stockage de fichiers grandissants. Les RS4017xs+ et RS3617xs+ assurent des performances sans faille et des possibilités de stockage importantes, avec respectivement 16 et 12 baies de stockage, extensibles via des unités d’extension RX1217RP. La gestion des comptes utilisateurs se fait via un Active Directory central, que les NAS rejoignent. L’ajout de cartes PCIe Synology E10G17-F2 permet de connecter les NAS au réseau en SFP+ afin de diminuer les latences.

La sauvegarde est assurée via Hyper Backup, l’utilitaire de sauvegarde des NAS Synology. Celui-ci permet de créer des tâches de sauvegarde sur l’ensemble des NAS, puis de les centraliser sur un NAS de sauvegarde dédié sur un site distant.

Les avantages

En rejoignant son Active Directory avec ses NAS Synology, Webedia assure une gestion centralisée des comptes utilisateurs. La compatibilité des NAS avec les protocoles SMB et AFP pour Windows et Mac garantit également que tous les employés puissent accéder à leurs fichiers depuis l’ensemble de leurs appareils. Ces accès se font de manière rapide grâce à la puissance des NAS Synology sélectionnés, notamment grâce à la gamme xs+, qui offre des performances d’accès de haut niveau. L’ajout de cartes réseaux 10Gbit/s, quant à elle, augmente la bande passante disponible et fluidifie l’ensemble des transferts de fichiers, notamment pour les fichiers vidéo de taille importante.

Afin de protéger son infrastructure et ses données, Webedia profite, en outre, des possibilités d’Hyper Backup pour réaliser une sauvegarde régulière de ses fichiers critiques, tout en optimisant la capacité de stockage nécessaire grâce à la compression et la déduplication au niveau du bloc proposées par Hyper Backup. Le système d’exploitation des NAS, Synology DSM, est également intuitif, et facilite l’installation et la gestion de l’ensemble du parc de NAS. Il offre une boutique d’applications incluant tous les outils nécessaires à la gestion des NAS, dont un accès en lignes de commandes via SSH, et fait également l’objet de mises à jour régulières qui apportent de nouvelles fonctionnalités.

Webedia apprécie tout particulièrement la Base de Connaissances offrant des tutoriels complets et détaillés à l’aide de captures d’écran, et le calculateur de RAID qui définit facilement le nombre et la capacité des disques durs à utiliser. En cas de problème technique, les équipes Support offrent un délai de prise en charge rapide et des réponses complètes et professionnelles.

Le coût maîtrisé des solutions Synology a permis à Webedia de déployer plus de vingt NAS dans l’ensemble de ses locaux au cours des dix dernières années, offrant ainsi des performances de stockage optimales à ses employés.

« Grâce à Synology, nos 1300 employés peuvent facilement gérer leur fichiers et vidéos via un stockage partagé efficace. Les unités que nous utilisons nous offrent des performances sans failles et des capacités de stockage importantes. Grâce à la fiabilité des produits Synology, Webedia a pu déployer sans problème plus de 20 NAS au cours des 10 dernières années. Nous sommes très satisfaits des solutions Synology » témoigne Christophe Cuvinot, Responsable IT chez Webedia.

