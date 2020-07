Wavestoneb obtient la qualification « prestataire de réponse aux incidents de sécurité » de la part de l’ANSSI

juillet 2020 par Marc Jacob

Les entreprises évoluent aujourd’hui dans un monde numérique où il devient de plus en plus compliqué d’échapper aux attaques cyber. Récemment, des outils de télétravail ont dû être déployés massivement et dans l’urgence, offrant aux cybercriminels un terrain de jeux encore plus vaste. Cette hausse des attaques numériques n’est pas nouvelle et ne cesse de s’intensifier … Conscient des enjeux matériels et financiers pour les entreprises qui y sont de plus en plus confrontées, Wavestone a décidé de s’engager dès 2017 dans la démarche de qualification de l’ANSSI. Après un long processus, qui comprend notamment un audit technique des locaux du cabinet, des tests de compétences (écrits et oraux) des membres du CERT-W et enfin l’observation de la gestion d’attaques réelles, Wavestone a pu obtenir aujourd’hui la première qualification PRIS décernée par l’ANSSI.