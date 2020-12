Wavestone recrute 400 consultants en CDI et 300 stagiaires/alternants d’ici mars 2021

décembre 2020 par Marc Jacob

Alors que la crise sanitaire laisse persister un risque sur le front de l’emploi, certaines entreprises recommencent à embaucher. Employeur de premier plan avec plus de 3 000 collaborateurs, Wavestone s’inscrit dans cette tendance positive. Après avoir gelé les recrutements sur le 1er semestre de son exercice(1) financier, le cabinet de conseil prévoit de recruter près de 400 consultants en CDI et 300 stagiaires/alternants d’ici fin mars 2021. L’ensemble de ces recrutements se feront dans les métiers de la cybersécurité, de l’IT, de la data, des technologies émergentes, de l’énergie/transport, de la supply chain, de l’industrie et du service public. Les stages et alternances sont quant à eux ouverts à tous les métiers du cabinet.

Des opportunités à saisir dans les secteurs les plus porteurs en France et à l’international

Après un gel de l’activité de recrutement au plus fort de la crise sanitaire, Wavestone a repris graduellement les embauches depuis le mois de septembre. Le cabinet s’appuie sur le dynamisme des secteurs et domaines les plus porteurs – en lien avec les grands enjeux du moment – et dans lesquels les besoins en recrutements se font sentir en France (Paris et Nantes) mais aussi aux Etats-Unis, au Luxembourg, en Suisse et à Honk Kong.

Plus de 400 recrutements de consultants en CDI et 300 stages/alternances sont ainsi proposés d’ici mars 2021. Une ambition que le cabinet compte bien relever grâce notamment à sa politique de cooptation et à la mobilisation de près de 1000 collaborateurs dans les actions de recrutement (entretiens, partenariats écoles etc.).

Ces opportunités sont ouvertes aux diplômés des écoles d’ingénieurs, de commerce et universités (BAC+5) ayant une forte appétence technologique et qui partagent les valeurs structurantes du cabinet : audace, esprit d’équipe, exemplarité et passion.

À partir de janvier, le cabinet prévoit d’intégrer des étudiants en stage ou alternance.

Un dispositif de recrutement adapté à la situation sanitaire

Le contexte actuel, où le télétravail tend à devenir la norme, amène le cabinet à se réinventer dans ses processus de recrutement. Pour ce faire, les entretiens sont réalisés à distance à 100% tout comme l’intégration des nouveaux collaborateurs. Les premières semaines chez Wavestone sont en effet bien rythmées : ateliers de présentation, initiation aux outils du cabinet, formations sous format MOOC en autonomie ou en petits groupes, séquence spécifique sur les bonnes pratiques en télétravail, suivi régulier avec son management. Sans oublier les initiatives innovantes lancées par le cabinet ou les collaborateurs eux-mêmes pour garder le lien, parmi lesquelles :

• « Wavestone go » : les collaborateurs volontaires mettent leur nom dans une loterie virtuelle qui leur indique tous les lundis la personne avec qui partager un « e-café », quel que soit son entité ou son niveau hiérarchique

• « Moodboard » : application développée pour permettre aux managers de sonder le moral de leurs collaborateurs chaque semaine sur la base des critères suivants : charge de travail, stress, énergie, plaisir au travail etc.