WatchGuard lance une nouvelle gamme de firewalls de type tabletop

juin 2020 par Marc Jacob

Les nouvelles appliances de sécurité de type tabletop de WatchGuard fournissent un débit de premier ordre, des performances améliorées de traitement du trafic HTTPS sans oublier un set compet de services de sécurité soit tout ce dont les entreprises actuelles ont besoin pour tenir la cadence face à l’accélération constante des activités commerciales. Avec les nouveaux modèles de firewall Série T, les PME et leurs fournisseurs de services managés (MSPs) disposent de différentes fonctions de sécurité au sein d’une solution simple, économique et facile à gérer : antivirus de passerelle, filtrage du contenu et des URL, anti-spam, prévention des intrusions, contrôle des applications, sandbox dans le Cloud, protection des postes de travail, etc.

La Firebox T20 est spécialement conçue pour les entreprises et les fournisseurs de services managés qui souhaitent étendre la sécurité aux bureaux à domicile et aux succursales. Elle peut être utilisée en tant que solution autonome, mais peut aussi être gérée de manière centralisée depuis le siège de la société. Équipée de Total Security Suite, la T20 empêche les personnes extérieures de pénétrer sur les réseaux, tout en surveillant le trafic pour bloquer toutes pièces malveillantes jointes aux emails, les tentatives de phishing, les ransomwares et autres types d’attaques. Un modèle T20 W est également disponible ; il est doté des fonctionnalités sans fil 802.11 ac les plus modernes.

La Firebox T40 est une solution de sécurité puissante, économique et peu encombrante qui permet aux environnements distribués que sont les petits bureaux, les succursales et les petits commerçants, de bénéficier d’une sécurité avancée de niveau Entreprise. Équipée de WatchGuard Total Security Suite, cette appliance présente toutes les caractéristiques de firewalls plus évolués, notamment des fonctions de sécurité clés telles que la protection contre les ransomwares et la prévention des menaces basée sur un moteur à base d’IA. Elle est également disponible dans une version compatible Wi Fi, la T40 W, dotée de capacités sans fil 802.11ac qui garantissent des vitesses d’émission et de réception supérieures.

Idéale pour un large éventail d’environnements de bureau de taille moyenne, la Firebox T80 se démarque des autres firewalls par un débit exceptionnellement élevé et une protection UTM exhaustive. Un module d’extension en option permet de personnaliser la configuration des ports et d’obtenir une connectivité fibre directement à partir de l’appliance. Ce module SFP+ offre un port fibre supplémentaire d’1 Gbit/s ou de 10 Gbit/s. Les PME et leurs fournisseurs de services managés (MSPs) peuvent ainsi adapter la configuration en fonction de l’évolution des besoins en connectivité. Il s’agit par ailleurs de l’une des seules appliances de type tabletop sur le marché à être équipée de deux ports PoE+ (Power-over-Ethernet) pour alimenter les périphériques.

Lorsqu’elles sont installées avec RapidDeploy, la solution de configuration dans le Cloud de WatchGuard, et gérées via la plateforme WatchGuard Cloud, ces nouvelles appliances Série T facilitent la mise en œuvre d’une sécurité de niveau Entreprise dans les PME et les bureaux à domicile. Parmi leurs autres fonctionnalités figurent :

Déploiement « Zero-Touch » du SD-WAN : les Firebox Série T intègrent des capacités SD WAN qui simplifient la résilience et l’optimisation du réseau. Ces fonctionnalités SD WAN « Zero-Touch » intégrées limitent le recours à des connexions MPLS ou 4G/LTE onéreuses, évitent le renvoi du trafic des sites distants vers un datacenter central et prennent en charge des architectures WAN hybrides.

PoE+ : les Firebox T40 et T80 sont respectivement dotées d’un et deux ports PoE+ intégrés. Ces ports permettent d’alimenter des périphériques tels que des caméras de sécurité, des téléphones VoIP et des points d’accès sans fil. Les entreprises s’épargnent par conséquent le coût et les inconvénients liés à l’utilisation de câbles d’alimentation distincts pour chaque périphérique.

IntelligentAV : désormais disponible sur les T40 et les T80, le service de sécurité IntelligentAV tire parti d’un moteur à base de Machine Learning pour mieux protéger l’entreprise contre les malwares de type Zero Day, en constante mutation. Alors que les solutions antivirus basées sur les signatures sont uniquement capables de détecter les menaces connues, IntelligentAV est en mesure de prédire les menaces plusieurs mois avant même leur apparition, ce qui offre aux petites et moyennes entreprises la puissance d’une protection de type prédictive, auparavant inaccessible.

Automatisation : bâties autour de l’automatisation, les nouvelles appliances de type tabletop de WatchGuard aident les départements informatiques, les équipes de sécurité et les fournisseurs de services managés à en faire plus avec moins. Les utilisateurs peuvent, par exemple, déployer les appliances Série T depuis le Cloud, mettre à jour les signatures relatives aux menaces, ou encore détecter et éliminer les malwares via des processus automatisés.