WatchGuard et Deutsche Telekom s’associent pour proposer une solution de sécurité pour les PME

avril 2020 par Marc Jacob

WatchGuard® Technologies annonce le lancement de Business Network Protect (BNP) Complete, une solution de sécurité pensée pour les PME, développée en partenariat avec Deutsche Telekom. Alliant l’Internet rapide de Deutsche Telekom et les services de sécurité avancés de WatchGuard, cette offre tout-en-un est conçue pour rendre la cybersécurité accessible aux entreprises et aux environnements de travail à domicile, qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se défendre seuls contre les cyberattaques. La solution BNP Complete se compose d’un modem DSL et d’un routeur Wi-Fi, assortis de fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, le tout au sein d’une appliance WatchGuard Firebox T35-DW.

BNP Complete offre des services de sécurité avancés, comme APT Blocker, Gateway Antivirus, Spam Prevention, WebBlocker (filtrage d’URL), Application Control, la prévention des intrusions (IPS), l’inspection SSL, et bien d’autres encore. De plus, cette solution de sécurité tout-en-un reçoit et traite automatiquement les données provenant de plus de 180 sondes « honeypot » de Deutsche Telekom, qui alimentent une carte de fréquence des cyberattaques, permettant de détecter et de bloquer les adresses IP malveillantes.

Cette solution convient à toutes les connexions jusqu’à 200 Mbps et prend en charge jusqu’à 20 employés. La licence de sécurité de base inclut tous les composants matériels, le système d’alerte proactif de Deutsche Telekom, ainsi que le pack de services de sécurité managés « Helpdesk Service Plus » qui garantit l’élimination des interférences sous 24 heures. Elle comprend également APT Blocker, le module de protection contre les menaces les plus sophistiquées et pour la plupart inconnues, et peut être complétée par des services de sécurité supplémentaires selon les besoins spécifiques du client.

Avec la garantie de fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 assurée par des services managés, les entreprises bénéficient de connexions sécurisées et fiables sans avoir à investir du temps ou des ressources pour assurer elles-mêmes leur sécurité. BNP Complete épargne en outre des coûts initiaux élevés grâce à une facturation mensuelle simplifiée, très pratique.

L’appliance Firebox T35-DW est un produit exclusif, uniquement disponible dans le cadre de la nouvelle offre Business Network Protect Complete.