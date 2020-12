WatchGuard dévoile deux nouveaux modèles de firewall : les M4800 et M5800

décembre 2020 par Marc Jacob

WatchGuard® Technologies annonce le lancement de ses nouvelles appliances Firebox M4800 et M5800. Ces nouveaux firewalls combinent performances, services de sécurité et flexibilité au sein d’une offre à la hauteur des attentes des entreprises qui tendent de plus en plus vers un modèle d’entreprise distribuée, avec toujours plus de collaborateurs nomades ou assurant leurs fonctions en dehors du réseau d’entreprise traditionnel.

Les dernières données résultant des recherches et analyses sur les menaces collectées par WatchGuard révèlent que les entreprises qui sont dans l’incapacité d’analyser efficacement le trafic chiffré, passent à côté de 54 % des attaques entrantes, ce qui met en exergue la criante nécessité de procéder à une inspection HTTPS pour faire face à l’environnement des menaces actuel.

Les nouvelles appliances Firebox M4800 et M5800 assurent des débits respectifs de 5,2 et 11,3 Gbit/s lorsque les services de gestion unifiée des menaces (UTM) sont activés. Les performances obtenues par la Firebox M5800 ont été certifiées par des tests ouverts normalisés, développés par le groupement professionnel NetSecOPEN et adoptés par l’Internet Engineering Task Force (IETF). La vitesse atteinte par la Firebox M5800 au cours de ces tests NetSecOPEN a été certifiée comme atteignant 4,9 Gbit/s lorsque tous les moteurs de sécurité et l’inspection HTTPS sont activés. Ces deux nouveaux modèles d’appliance Firebox sont les plus performants de leur gamme ; ils permettant aux utilisateurs de ne pas devoir faire un choix complexe entre débit et sécurité. Le rapport de tests complet est téléchargeable ici.

Alors que leur mutation se poursuit en réponse à la crise de la COVID-19, les entreprises et leurs fournisseurs de solutions doivent pouvoir disposer d’une plateforme de sécurité qui soit en mesure de suivre le rythme de l’évolution des réseaux. Et c’est précisément la flexibilité qu’apportent les deux nouvelles appliances Firebox Série M au travers de deux emplacements libres conçus pour accueillir des modules réseau, offrant des capacités supplémentaires en connectique fibre et cuivre (deux ports fibre 40 Gbit/s, quatre ports fibre 10 Gbit/s, huit ports fibre 1 Gbit/s ou huit ports cuivre 1 Gbit/s).

Les modules d’extension des modèles M4800 et M5800 reprennent les caractéristiques de ceux qui équipent les modèles Firebox moyen de gamme, offrant encore plus de flexibilité aux utilisateurs pour ajuster et renforcer leur sécurité réseau, simplement et rapidement.

Les nouvelles Appliances Firebox M4800 et M5800 cumulent également d’autres atouts et fonctionnalités, parmi lesquels :

• Sécurisation des accès à distance en toute simplicité – L’utilisation d’Access Portal, le service VPN sans client de WatchGuard qui garantit la sécurité des accès à distance, a connu une hausse spectaculaire de plus de 85 % au cours de l’année écoulée. Avec les appliances M4800 ou M5800, il suffit aux utilisateurs de passer par leur navigateur Web pour établir une connexion sécurisée avec des applications Web tierces, des applications internes et des services Microsoft Exchange, mais aussi pour ouvrir des sessions RDP et SSH vers des ressources locales, où qu’elles se trouvent.

• Gestion et Visibilité simplifiées, dans le Cloud – La plateforme WatchGuard Cloud permet aux utilisateurs de gérer rapidement et simplement ces appliances, tout en offrant une visibilité réseau exhaustive, qui leur permet de prendre, n’importe où et n’importe quand, les mesures de sécurité qui s’imposent. WatchGuard Cloud propose plus de 100 tableaux de bord et rapports, pour une vision aussi globale que détaillée sur les différentes tendances et anomalies. Les appliances M4800 et M5800 équipées de Total Security Suite incluent une offre de rétention des logs sur une durée d’un mois, sans surcoût.

• L’automatisation comme principe fondateur – L’automatisation se situe au cœur même des nouvelles appliances Firebox Série M, permettant aussi bien aux PME qu’aux fournisseurs de solutions d’en faire plus avec moins. L’offre de WatchGuard en matière d’automatisation permet de déployer de nouvelles appliances dans le Cloud, de bloquer les menaces, d’actualiser les signatures, de détecter et d’éliminer les malwares, et de rationaliser les processus de gestion.