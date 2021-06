WatchGuard annonce la disponibilité de sa nouvelle gamme de produits de sécurité des terminaux dans WatchGuard Cloud

juin 2021 par Marc Jacob

WatchGuard® Technologies annonce l’intégration de la gamme de produits WatchGuard Endpoint Security (anciennement connue sous le nom des produits qui la constituent c’est-à-dire Panda Adaptive Defense 360, Adaptive Defense, Endpoint Protection Plus et Endpoint Protection) dans WatchGuard Cloud.

Partenaires et clients peuvent désormais déployer et gérer leurs services de sécurité des terminaux, de sécurité réseau et d’authentification multifacteur (MFA) WatchGuard via l’interface WatchGuard Cloud, et ainsi rationnaliser leurs prestations de services de sécurité et simplifier leurs opérations, tout en soutenant la croissance et la rentabilité de leurs activités.

La plateforme WatchGuard Cloud apporte de nombreux avantages opérationnels, indépendamment des catégories de produits WatchGuard proposées par les partenaires. Les MSP peuvent se procurer des produits selon les modalités qui conviennent le mieux à leur modèle économique, que ce soit via des contrats à durée déterminée, des points WatchGuard, ou des abonnements mensuels ou à l’utilisation. Ils disposent également d’options flexibles pour la mise à niveau, l’extension et la délégation de licences. À ceci s’ajoutent une installation simple et des configurations basées sur des modèles pré-définis que les partenaires peuvent mettre à profit et implémenter au sein d’environnements multi-tier et multi-tenant.

Cette intégration est la dernière illustration de l’engagement et des investissements réalisés par WatchGuard visant à ne jamais cesser d’améliorer WatchGuard Cloud afin de mettre à la disposition des MSP tous les outils dont ils ont besoin. Partenaires et clients gèrent des environnements de sécurité Firebox et des déploiements d’authentification multifacteur AuthPoint au moyen de cette interface centralisée depuis 2019.

En janvier 2020, WatchGuard a introduit les fonctionnalités ThreatSync dans WatchGuard Cloud pour unifier les renseignements sur les menaces, la corrélation et le scoring à travers toute la pile de sécurité WatchGuard, depuis le réseau jusqu’à l’utilisateur. Aujourd’hui, avec l’ajout des solutions WatchGuard Endpoint Security, WatchGuard centralise la protection des réseaux, des terminaux et des identités en vue de fournir une plateforme de sécurité véritablement unifiée.

Dans le cadre de cette intégration, les produits précédemment connus sous les noms de Panda Endpoint Protection et Panda Endpoint Protection Plus sont désormais regroupés au sein de la solution WatchGuard EPP (Endpoint Protection Platform). De même, Panda Adaptive Defense devient WatchGuard EDR (Endpoint Detection and Response), et Panda Adaptive Defense 360 se voit rebaptisé WatchGuard EPDR (Endpoint Protection Detection and Response). Les solutions WatchGuard Endpoint Security sont d’ores et déjà opérationnelles dans WatchGuard Cloud. Pour plus d’informations sur la gamme de produits et fonctionnalités WatchGuard,