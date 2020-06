WatchGuard Technologies finalise l’acquisition de Panda Security

juin 2020 par Marc Jacob

WatchGuard Technologies annonce la finalisation de l’acquisition de l’éditeur de solutions de protection avancée des postes de travail, Panda Security. WatchGuard avait annoncé la signature d’un accord définitif visant à acquérir Panda en mars 2020 ; Panda est désormais une filiale à 100 % de WatchGuard, donnant l’opportunité aux clients et partenaires, actuels et futurs, de l’entreprise résultant de cette acquisition de se procurer leurs services de sécurité fondamentaux en matière de protection réseau et postes de travail, auprès d’une entité unique.

L’objectif immédiat est de fournir aux partenaires et aux clients des deux sociétés un accès à un portefeuille nouvellement élargi de solutions de sécurité. Une fois les portefeuilles intégrés, les partenaires et les clients bénéficieront de fonctionnalités avancées en matière de détection et de réponse aux menaces reposant sur un moteur basé sur l’Intelligence Artificielle, de techniques de profilage du comportement et de corrélation des événements de sécurité ; ils pourront également tirer profit d’avantages opérationnels supplémentaires au nombre desquels une gestion centralisée de la sécurité du réseau et des postes de travail.

Panda Security Early Access Program

Les revendeurs WatchGuard bénéficieront d’un accès immédiat à Panda Adaptive Defense 360, qui regroupe la plateforme de protection des postes de travail (Endpoint Protection Platform - EPP), les fonctionnalités de détection et de réponse appliquées aux postes de travail (Endpoint Detection and Response - EDR) et les modules relatifs à l’Advanced Reporting Tool, le tout au travers de Panda Security Early Access Program qui sera lancé le 1er juin 2020. Ce nouveau programme permettra aux partenaires WatchGuard d’avoir accès à ces nouveaux produits tant en matière de formation, que d’utilisation interne et de revente aux utilisateurs finaux.

Dans le cadre de cette transaction, Investing Profit Wisely (IPW) rejoindra Vector Capital et Francisco Partners en tant qu’actionnaire de WatchGuard Technologies. Juan Santamaria Uriarte rejoindra le comité de direction de WatchGuard. Dans le cadre de cette transaction, WatchGuard était représenté par Paul Hastings LLP et Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP. En outre, Jefferies International a agi en tant que conseiller financier unique de Panda Security et Uría Menéndez a agi en tant que conseiller juridique des autorités en charge de la cession de Panda Security dans le cadre de cette transaction.