WatchGuard Technologies fait l’acquisition de Panda Security

mars 2020 par Marc Jacob

WatchGuard Technologies annonce la conclusion d’un accord définitif en vue de l’acquisition de Panda Security. Une fois l’intégration terminée, la communauté de clients et de partenaires des deux sociétés bénéficiera d’une puissante plateforme capable de sécuriser le périmètre allant du réseau aux utilisateurs, grâce à la même combinaison de fonctionnalités de sécurité innovantes et de capacités de gestion, de déploiement et d’offres packagées simplifiées, qui font aujourd’hui la réputation des deux entreprises.

Depuis plus de 20 ans, WatchGuard est à la pointe de l’industrie en matière de développement de solutions innovantes qui simplifient l’accès et la gestion de la sécurité réseau avancée pour les entreprises de taille moyenne, via un solide écosystème mondial de partenaires. L’éditeur est fier de proposer sous la forme d’une référence unique, un set complet de solutions de sécurité réseau avancées : anti-virus de passerelle, IPS, VPN, sandbox et autres fonctionnalités avancées de détection, de corrélation et de réponse aux menaces. Sous l’impulsion de son équipe dirigeante actuelle, WatchGuard n’a cessé de tout mettre en œuvre pour accomplir sa mission visant à proposer une gamme complète de produits et de services de sécurité qui soit capable de protéger les utilisateurs à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre réseau, notamment des solutions Wi-Fi sécurisées et d’authentification multifacteur, ou encore, ses plus récents services de sécurité orientés utilisateurs. L’acquisition de Panda Security permet à WatchGuard d’aller plus loin encore dans la mise en oeuvre de cette stratégie et d’élargir encore sa gamme de produits et services de détection et de réponse aux menaces centrés sur l’utilisateur

Panda Security a passé les 30 dernières années à révolutionner le marché de la protection avancée des postes de travail, tant pour les entreprises que pour le grand public. Grâce à une combinaison unique de processus automatisés, basés sur l’Intelligence Artificielle, et de services d’investigation dirigés par des analystes sécurité, Panda Security fut le premier fournisseur d’une plateforme de protection des postes de travail (Endpoint Protection Platform - EPP) à offrir un service sécurisé à 100%, certifiant la légitimité et la sécurité de toutes les applications en cours d’exécution. L’éditeur a également lancé récemment un service sophistiqué de Threat Hunting, directement accessible pour les entreprises et les fournisseurs de services sécurité managés (MSSPs) qui revendent les solutions Panda Security.

La transaction est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être conclue au 2nd trimestre 2020. Lors de cette transaction, WatchGuard était représenté par Paul Hastings LLP et Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP.