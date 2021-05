Wasabi renforce la sécurité des données avec S3 Object Lock

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Avec S3 Object Lock, les applications ou les administrateurs de stockage peuvent désigner certains objets de données comme immuables, ce qui signifie que le contenu ne peut être modifié ou supprimé par aucune application ou utilisateur, y compris par des attaques de ransomware. L’immuabilité est définie pour une période de temps spécifique, ce qui permet aux entreprises de répondre plus simplement aux exigences de conformité en matière de gouvernance.

Object Lock est inclus gratuitement dans les offres de Wasabi afin que les utilisateurs aient la liberté de tester le service, notamment pour la continuité de leur activité, la surveillance et la gestion requises quotidiennement pour une protection efficace des données. Wasabi avec Object Lock est certifié « Veeam Ready - Object with Immutability » avec Veeam Backup & Replication v10 et v11 et répond aux exigences réglementaires en matière d’immuabilité des données et de gestion de la rétention supportée par Veeam.