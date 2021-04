Wasabi lève 112 millions de dollars en série C

avril 2021 par Marc Jacob

Wasabi annonce un financement de série C de 112 millions de dollars mené par Fidelity Management & Research avec la participation d’investisseurs existants. Ce tour de table fait suite au financement par emprunt de 27,5 millions de dollars annoncé par Wasabi en janvier et porte le total des fonds propres de Wasabi à 219 millions de dollars.

Le montant de cette levée de fonds est environ trois fois supérieur à celui du dernier tour de table clôturé il y a presque un an. Depuis, le chiffre d’affaires de Wasabi et les capacités de stockage ont également triplé. L’entreprise compte aujourd’hui 22 000 clients dans le monde entier et a multiplié par 2 le nombre de ses partenaires désormais au nombre de 5 000. L’entreprise dispose à l’heure actuelle de datacenters aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Ce nouveau financement sera utilisé par Wasabi pour étendre son réseau de revendeurs, de partenaires technologiques et de distributeurs, pour ouvrir des datacenters sur de nombreux nouveaux marchés à l’international et pour renforcer ses équipes à tous les niveaux (développement, vente, support, marketing, administration et opérations). Les fonds seront également utilisés pour réaliser de nouveaux investissements dans le développement de sa marque à l’échelle internationale et pour fournir un soutien marketing supplémentaire à son réseau de partenaires.

Wasabi redéfinit la façon dont les entreprises envisagent le stockage dans le cloud en offrant une solution plus économique, qui ne comporte aucun frais pour les requêtes de sortie ou d’API et sans verrouillage du fournisseur. Avec une croissance de 60 % d’une année sur l’autre, le stockage cloud à faible coût, fiable et évolutif à l’infini est demandé par de nombreuses organisations. Il s’agit d’une solution idéale pour les réseaux de distribution car toutes les organisations ont besoin de stocker des données, qu’elle est facile à prendre en main, facile à vendre, et que les partenaires de distribution bénéficient de marges importantes. Les clients de Wasabi dont le nombre est en pleine expansion, stockent toutes sorte de données telles que des sauvegardes, de l’archivage, de la surveillance, de l’imagerie médicale, des data lake d’intelligence artificielle et de machine learning ou encore des données gouvernementales.

« Le marché du cloud IaaS a connu une croissance extraordinaire en 2020, principalement alimentée par les besoins des entreprises de prendre en charge de nouvelles méthodes de travail, tout en fournissant davantage de biens et de services numériques aux clients. Alors que les migrations de données dans le cloud et l’adoption du cloud hybride continuent d’accélérer, Wasabi est bien positionné pour fournir des solutions de stockage IaaS qui répondent aux besoins des clients en matière de prix et de transparence, ainsi que d’intégration dans plusieurs environnements de stockage dans le cloud et sur site. » explique Andrew Smith, Research Manager, Cloud Infrastructure Services • IDC

J.P. Morgan Securities LLC a servi d’agent de placement principal et Lincoln International a servi de co-agent de placement à Wasabi dans le cadre de ce financement. Le cabinet Foley & Lardner est quant à lui intervenu en tant que conseil juridique de la société.

Wasabi fournit aux entreprises du monde entier une solution de “hot cloud storage”, qui propose un stockage simple et très économique, au coût parfaitement prévisible. Wasabi délivre une technologie de stockage qui permet d’accéder instantanément à une quantité infinie de données à 1/5 du prix de la concurrence, sans niveaux de stockage complexes, ni frais de sortie imprédictibles. Wasabi a été reconnue, grâce à la confiance de dizaines de milliers de clients dans le monde, comme l’une des entreprises technologiques les plus visionnaires et à la croissance la plus rapide. Créée par les cofondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage cloud David Friend et Jeff Flowers, Wasabi a obtenu à ce jour, 250 millions de dollars de financement. Wasabi est une société privée basée à Boston. Retrouvez l’actualité de Wasabi sur Twitter, Facebook, Instagram et notre blog.