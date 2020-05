Wasabi lève 30 millions de dollars

Wasabi lève 30 millions de dollars

mai 2020 par Marc Jacob

Ses clients et partenaires choisissent Wasabi pour ses solutions performantes et économiques, plutôt que les solutions de stockage cloud d’Amazon S3 et d’autres fournisseurs cloud traditionnels. Au cours de la migration mondiale accélérée vers le cloud, la quantité de nouvelles données stockées par Wasabi a été multipliée par quatre par rapport à la même période l’année dernière. En 2019, Wasabi a connu une croissance de 5 fois son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente et a triplé sa base de clients, qui compte aujourd’hui près de 15 000 entreprises. Wasabi a également étendu son réseau de distribution à plus de 2 300 partenaires au cours des 12 premiers mois du programme.

Ce nouveau financement sera principalement utilisé pour étendre l’infrastructure et la capacité de Wasabi à répondre au besoin mondial croissant de stockage cloud de 90 milliards de dollars. Wasabi prévoit d’étendre son service de hot cloud storage au Canada et à d’autres marchés en Europe, dans la région APAC et en Amérique latine par le biais de fournisseurs de services gérés (MSPs) et d’autres partenaires de distribution.

Wasabi transforme le marché du cloud avec un modèle de tarification prévisible qui représente un cinquième du coût des offres de stockage cloud existantes, sans frais de sortie ou de demande d’API.

Fondée en 2017, Forestay investit dans le secteur de la technologie en se concentrant sur des entreprises innovantes et génératrices de revenus, en Europe, aux États-Unis et en Israël, qui remettent en question les modèles établis et le statu quo, principalement par le biais de logiciels et de données. Forestay fait partie de Waypoint Capital, présidée par Ernesto Bertarelli, qui soutient un large portefeuille de sociétés d’investissement de premier plan.

Wasabi fournit une solution de hot cloud storage, qui propose un stockage à faible coût, rapide et fiable. L’entreprise créée par les co-fondateurs de Carbonite (Nasdaq : CARB) et les pionniers du stockage cloud David Friend et Jeff Flowers, dispose d’un solide réseau de partenaires et exploite cinq datacenters situés aux États-Unis, au Japon et aux Pays-Bas. Wasabi a obtenu un financement de 110 millions de dollars à ce jour et est une société privée basée à Boston, USA.