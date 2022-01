Wasabi Technologies ouvre une région de stockage à Paris

janvier 2022 par Marc Jacob

Wasabi Technologies, spécialiste du « hot cloud storage », annonce l’ouverture d’une nouvelle région de stockage à Paris, marquant ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de développement mondial de Wasabi, afin de répondre à la croissance de la demande et de fournir une plus grande proximité pour les clients et partenaires en France, mais aussi d’autres pays voisins.

Cette nouvelle région de stockage, la première de Wasabi en France et la neuvième au total, est située dans le datacenter Equinix Paris. Le site bénéficie d’un accès réseau à haut débit pour améliorer la disponibilité et la vitesse des services dans toute la région, ainsi que des avantages environnementaux des normes d’efficacité énergétique d’Equinix. La taille et les capacités de performance de l’installation soutiendront également la croissance future de l’entreprise, car la demande de stockage cloud au niveau local augmente de façon exponentielle dans toute l’Europe.

Alors que la quantité de données produites explose, le cabinet d’analystes IDC estime que le marché des services de stockage dans le cloud public en France a connu une croissance annuelle de 40 % en 2021[1]. En outre, diverses réglementations en matière de protection et de souveraineté des données ont accru le désir des pays européens de les stocker dans le pays où ils opèrent. Conscient de ce besoin, Wasabi a commencé un déploiement en Europe, avec une région à Amsterdam en 2019, et plus récemment à Londres. Wasabi prévoit d’ouvrir d’autres régions de stockage au cours des 12 prochains mois, notamment en Allemagne, et développera également son réseau de partenaires, qui comprend Exclusive Networks ainsi que des centaines de revendeurs et de MSP, pour alimenter davantage les opérations à travers l’Europe.

Le « hot cloud storage » de Wasabi a redéfini le secteur grâce à une solution dont le coût représente 1/5e de celui d’Amazon S3, sans frais pour les demandes de sortie ou d’API et sans verrouillage du fournisseur. Les entreprises sont en mesure de stocker toutes leurs données de manière sûre et abordable et d’y accéder au moment où elles en ont besoin. Wasabi est simple à comprendre, à associer à d’autres produits et à vendre pour relever les plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui, notamment les ransomwares et la prise en charge des sauvegardes immuables qui offrent le plus haut niveau de protection dans le stockage cloud. Le modèle a déjà attiré plus de 14 000 clients et plus de 1000 partenaires distributeurs dans la région EMEA.