Wasabi Technologies et Watsoft annoncent leur partenariat

novembre 2020 par Marc Jacob

Wasabi Technologies propose une solution de Hot Cloud Storage rentable et extrêmement rapide avec une disponibilité immédiate des données. Le Hot Cloud Storage coûte moins cher que les services de stockage cloud traditionnels et est nettement plus performant.

Wasabi Hot Cloud Storage allie performance et simplicité d’utilisation avec une tarification abordable, flexible et prévisible. Wasabi est 80 % moins cher et 6 fois plus rapide qu’Amazon S3, avec une sortie de données gratuite et illimitée. De plus, les compartiments inviolables de Wasabi protègent contre les causes les plus fréquentes de pertes de données. Entièrement compatible avec les API Amazon S3, Wasabi fonctionne parfaitement avec toutes les applications de gestion de stockage S3 existantes, comme les outils de sauvegarde et de récupération.