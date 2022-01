Wasabi Technologies et Axis Communications s’associent afin d’offrir un stockage cloud pour la vidéosurveillance

janvier 2022 par Marc Jacob

Wasabi Technologies, spécialiste du “hot cloud storage”, annonce un partenariat avec Axis Communications, le leader de la vidéo sur IP. Ce rapprochement permet de mettre à disposition un stockage dans le cloud pour AXIS Camera Station (ACS) VMS. Cette solution révolutionnaire combine la puissance de la technologie vidéo d’Axis, à l’évolutivité et au coût prévisible et compétitif du stockage Wasabi. Les clients pourront ainsi optimiser leurs déploiements de vidéosurveillance modernes et gérer plus efficacement les environnements haute définition sur des périodes de rétention plus longues.

Les caméras réseau intelligentes et les applications analytiques capturent plus de séquences qu’auparavant et nécessitent une augmentation de la capacité de stockage. Cependant, de nombreuses organisations ont du mal à obtenir les ressources et la bande passante nécessaires pour y parvenir de manière efficace et rentable. Grâce au stockage cloud abordable, rapide et fiable de Wasabi, les utilisateurs d’ACS peuvent désormais accéder rapidement et simplement à leurs fichiers vidéo, bénéficiant ainsi de temps d’accès plus rapides, sans les coûts fluctuants habituellement associés au cloud. Wasabi est en effet 80 % moins cher que les fournisseurs traditionnels de stockage cloud. Par ailleurs, il n’y a pas de frais pour la sortie ou les demandes d’API, ce qui réduit le coût total de possession et le rend plus prévisible.

ACS permet aux utilisateurs de bâtir un système puissant et évolutif qui couvre les besoins en matière de sûreté et de sécurité, tout en restant intuitif dans sa gestion, le traitement des incidents, la recherche et l’exportation rapide des preuves haute définition, et la supervision de l’accès physique. Désormais, alors qu’il est possible de déplacer les vidéos vers Wasabi, la quantité de séquences pouvant être stockées n’est plus limitée à la taille de la base de données d’enregistrement sur site. Les utilisateurs peuvent s’adapter de manière incrémentielle à la politique de rétention. Cette architecture est conçue pour fournir une flexibilité tout en maintenant une fiabilité et une disponibilité élevées pour répondre à diverses exigences de conformité vidéo. Les séquences stockées dans Wasabi sont considérées comme "chaudes", ce qui signifie qu’elles sont accessibles en quelques millisecondes.

Wasabi est déployé dans des datacenters sécurisés et redondants, certifiés pour la conformité SOC 2 et ISO 27001. L’architecture du service est conforme aux meilleurs modèles de sécurité et pratiques de conception du secteur pour se protéger contre les ransomwares, les erreurs humaines et autres pertes de données. Les entreprises peuvent configurer leur contenu vidéo et les fichiers associés pour qu’ils soient immuables pendant une période de stockage définie par l’utilisateur. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être supprimés ou modifiés de quelque manière que ce soit, par qui que ce soit, pendant toute cette période. Ce niveau d’immuabilité maintient l’intégrité du contenu pendant la durée de conservation définie afin d’aider les utilisateurs à se conformer aux réglementations nationales et locales, tout en fluidifiant le processus de récupération.