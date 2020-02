WaryMe

février 2020 par Marc Jacob

Contact : Boris BERGER (CEO) – boris.berger@waryme.com – Tel : 06.37.84.37.58

Année de création : Mai 2017

Activités :

WaryMe est une startup spécialisée dans le développement de solutions mobiles pour renforcer la sécurité des personnes et des établissements face aux risques majeurs.

WaryMe propose une application mobile pour renforcer la sécurité d’un établissement, de ses personnels et ses usagers. C’est la première application mobile, à intégrer, 3 en 1, les fonctions d’alerte de détresse, gestion de plans de crise et communication de masse, le tout dans une interface simple et intuitive.

Description du produit phare pour 2020 :

De l’alerte en cas de menace, à l’intervention par les forces de secours, notre ambition est de révolutionner les moyens de communication de crise, et introduire une dose de numérique dans la gestion des plans de sécurité.

WaryMe propose, via une application mobile, un système d’alerte décentralisé pour aider les responsables de collectivités ou établissement recevant du public dans leur mission de protection de leurs salariés et usagers.

L’application mobile WaryMe assiste l’équipe de gestion de crise dans la mise en place des procédures définies dans le plan de mise en sûreté de l’établissement. Pour réduire les délais de réaction lors d’une crise majeure, elle intègre dans une interface simple et intuitive, les fonctions d’alerte, gestion de crise, et communication de masse.

WaryMe accompagne la mise en place de différents plans de sécurité :

• POI (Plan d’Opération Interne) pour l’industrie

• PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) pour l’enseignement et les Établissements Recevant du Public

• PSE (Plan de Sécurisation des Établissements de Santé) pour les Hôpitaux

• PCS (Plan Communal de Sauvegarde) pour les municipalités.

En devenant le support numérique et mobile de ces plans de sécurité, WaryMe optimise les processus et les communications en situation de crise. Il s’agit de comprendre, décider et réagir plus vite.

En impliquant les collaborateurs dans le dispositif de sécurité collective, l’application mobile crée un lien direct entre les utilisateurs et l’équipe en charge de leur sécurité. Cela participe au développement de la culture du risque et de la sécurité collective.

Adresse du site Internet : www.waryme.com

Services proposés sur ce site :

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Stratégie de développement :

En Septembre 2019, WaryMe obtient le label « Sécurité des Grands événements, dont les JOP2024 » décerné par le Comité Stratégique de la Filière des industries de sécurité.