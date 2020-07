Wallix lance un nouveau programme de formation.

juillet 2020 par Marc Jacob

WALLIX lance un programme de formations aligné sur la chaîne de valeur cybersécurité de ses solutions : la sécurité des identités, des applications et des données. WALLIX Academy, le centre de compétence et de formations de WALLIX, propose de nouveaux parcours de formations certifiantes multi-niveaux accessibles en e-learning, en présentiel et à distance. WALLIX Certified Administrator (WCA), la nouvelle formation des administrateurs du WALLIX Bastion.

WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM) lance un nouveau programme de formations pour répondre plus largement aux besoins des clients, renforcer les connaissances de ses experts intégrateurs et consolider sa communauté de certifiés à l’échelle mondiale.

UN PROGRAMME DE FORMATIONS AVEC LE NOUVEAU PORTFOLIO DE WALLIX

Les solutions de WALLIX facilitent la transformation digitale des entreprises en sécurisant les accès aux infrastructures, aux applications et aux données :

WALLIX Bastion : la protection des accès à privilèges (PAM)

WALLIX BestSafe : la sécurisation des terminaux (EPM)

WALLIX Trustelem : la gestion des identités et des accès aux applications (IDaaS)

WALLIX Authenticator : la preuve de l’identité des utilisateurs (MFA)

Pour permettre à ses partenaires revendeurs et à ses clients de maîtriser l’ensemble de ses offres, WALLIX propose un nouveau programme de formations au travers du centre de compétence et de formation WALLIX Academy. Avec d’une part, des formations e-learning destinées aux partenaires revendeurs souhaitant parfaire leur connaissance sur les cas d’usages et avantages des solutions WALLIX, et d’autre part, des formations certifiantes en présentiel ou à distance pour les partenaires et clients qui souhaitent les opérer et les maintenir.

Une des premières nouveautés de ce programme proposé par la WALLIX Academy est la formation d’administration de WALLIX Bastion, WALLIX Certified Administrator (WCA). Ce module est destiné aux ingénieurs et techniciens des utilisateurs finaux et partenaires revendeurs de WALLIX qui souhaitent gérer le suivi et l’exploitation de WALLIX Bastion au quotidien.

UN NOUVEAU PROGRAMME POUR ETOFFER LA COMMUNAUTE D’EXPERTS WALLIX A L’INTERNATIONAL L’ensemble des certifiés aux produits WALLIX constitue une communauté d’experts au sein du Club WALLIX. Ce dernier est animé autour de trois communautés que sont les décideurs/DSI des clients, les responsables de comptes des partenaires et l’ensemble des certifiés clients et partenaires.