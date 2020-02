WaSaCa

février 2020 par Marc Jacob

Contact : contact@wasaca.fr

Année de création : 2019

Activités :

Distributeur référent en France de la solution de protection contre les pertes de données sensibles (DLP) Endpoint Protector, éditée par l’européen CoSoSys, et organisme certificateur exclusif de CoSoSys en France.

Description du produit phare pour 2020 :

Endpoint Protector est reconnu, depuis plus de 15 ans, comme la solution leader de la protection des données contre les pertes accidentelles ou le vol intentionnel (plus de 30 millions de licences dans 130 pays). Endpoint Protector trace, informe, rend compte, crypte, bloque, supprime et protège toutes les données. Adaptée à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, cette solution est incontournable pour la mise en conformité RGPD et aide à l’application de la politique de sécurité des données.

Compatible tous environnements (OS, Windows, Linux), Endpoint Protector est disponible sous forme d’appliance matérielle, virtuelle ou en infrastructure cloud. Son interface de gestion administrative ergonomique et intuitive accompagne toutes les actions de contrôle, d’analyse granulaire et de protection de la data en mouvement ou stockée.

Endpoint Protector est engagé dans la démarche de Certification de sécurité de premier niveau (CSPN) auprès de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Adresse du site Internet : www.wasaca.fr

Services proposés sur ce site :

Formulaire de contact et téléchargement possible d’une version d’essai. Articles de fond sur la DLP et la réglementation.

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Notre stratégie de développement se fonde sur la structuration d’un réseau de revendeurs experts agréés et certifiés pour couvrir tout le territoire français et adresser tous les types d’entreprises (PME / ETI / Grand Comptes).