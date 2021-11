WEBAXYS obtient la Label ISO 27001 pour ses deux data centers

novembre 2021 par Marc Jacob

Le label ISO/CEI 27001 réunit un ensemble de normes destinées à assurer la sécurité des informations sensibles et/ou précieuses détenues par une société. Tout est passé au crible : identification des données à protéger, analyse des risques et des différents moyens d’y répondre et mise en place des contrôles appropriés. Une sécurisation des systèmes d’information devenue aujourd’hui indispensable, notamment face à des attaques informatiques toujours plus nombreuses. Et qui répond par ailleurs à une législation européenne de plus en plus exigeante en la matière.

Emmanuel Assié, Président de WEBAXYS, a félicité ses équipes pour cette reconnaissance : « Le label ISO/CEI 27001 démontre notre engagement en matière de sécurité et de traçabilité. Un élément majeur pour nous, nos clients et nos prospects. Cela vient compléter notre implication sur les sujets environnementaux et notre vision en matière de souveraineté de la donnée. Aujourd’hui, seule WEBAXYS dispose de deux datacenters certifiés sur la Normandie. Un label qui nous permet également de poursuivre notre démarche vers la certification HDS (Hébergement des données de santé) ».

Créateur du premier datacenter écoresponsable de Normandie en 2010, à Rouen, WEBAXYS a travaillé très tôt sur l’optimisation du refroidissement, le confinement du froid, le choix d’équipements basse consommation... Tout en récupérant la chaleur produite pour chauffer ses locaux et des entreprises voisines pendant l’hiver. Une démarche alors rare dans un univers technologique à la base très énergivore.

Accompagnée par la société internationale EATON, spécialisée dans la gestion de l’énergie, puis par NISSAN - en couplant notamment des panneaux photovoltaïques avec des batteries de voitures électriques NISSAN Leaf de seconde vie - WEBAXYS a ensuite créé en 2016 près du Havre, à Saint Romain de Colbosc, un des datacenters les plus innovant d’Europe. Deux sites aujourd’hui labélisés ISO/CEI 27001.

Forte de cette dynamique et de la rentabilité de ses métiers, WEBAXYS compte consolider sa croissance et se donnera les moyens de développer sa structure financière en 2022.