WALLIX renforce sa stratégie commerciale

juin 2021 par Marc Jacob

WALLIX annonce le renforcement de sa stratégie commerciale auprès des acteurs et fournisseurs de services informatiques et cloud. Cette stratégie s’appuie sur 2 axes. Le 1er consiste à accompagner les fournisseurs de services informatiques et cloud pour sécuriser leur propre infrastructure informatique pour, qu’ensuite, ils intègrent ces mêmes solutions dans leurs propres offres packagées. Le 2nd va être dédié à un type particulier de fournisseurs de services : les Managed Security Services Providers (MSSP) qui vont faire partie intégrante du Business Partner Program de WALLIX.

Les fournisseurs de services informatiques sont incontournables de notre écosystème : fournisseurs de cloud, hébergeurs de sites web, opérateurs télécom & internet, infogérants (gestionnaires d’infrastructure informatique), Managed Security Services Providers (gestionnaires de cybersécurité), etc. Ils sont véritablement les piliers de la transformation numérique des entreprises. Ils sont présents à toutes les étapes et représentent un marché en pleine expansion.

Les entreprises vont chercher de plus en plus à externaliser l’hébergement et la gestion de leur infrastructure informatique et de leurs outils de cybersécurité. En confiant cette activité à des professionnels, les entreprises se concentrent sur leur cœur de métier, gagnent en rapidité de déploiement des projets et maîtrisent leur budget. Ainsi, le cloud devient la norme. En effet, les données, les applications, les logiciels… tout, ou presque, est désormais "dans le cloud". Encore plus en période de pandémie, lorsque le télétravail a révolutionné les usages et qu’il a fallu s’adapter rapidement. Pour beaucoup d’entreprises, seuls les services cloud ont permis de maintenir la productivité des télétravailleurs. Le Gartner estime que les dépenses informatiques consacrées au cloud vont passer de 9,1% en 2020 à 14,2% en 2024 et le cloud public (Alibaba Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) et IBM Cloud) représente 305 milliards de dollars d’investissement en 2021.

Aujourd’hui, les fournisseurs de services informatiques ne peuvent plus ignorer la cybersécurité. Chaque jour, une nouvelle cyberattaque fait les gros titres. Les entreprises vont donc naturellement se tourner vers des prestaires capables de fournir, en plus, un haut niveau de sécurité et d’assurer la conformité réglementaire, notamment en matière de protection des données. Ainsi, d’une part, WALLIX accompagne des fournisseurs de services informatiques du monde entier pour garantir la sécurisation de leurs propres accès à leur infrastructure informatique. Ainsi, Ils sont à même de répondre aux critères du RGPD, de l’ANSSI pour la certification SecNumCloud (le cloud de confiance européen) et pour le référentiel PAMS (Prestataires d’Administration et de Maintenance Sécurisées), ou encore aux critères de la certification HDS (pour les Hébergeur de Données de Santé) et PCI DSS (qui garantit aux clients que les données de leur carte bancaire sont protégées). D’autre part, pour leur permettre de proposer à leurs clients toutes les technologies WALLIX dans une offre packagée. Grace à WALLIX, les fournisseurs de services informatiques sont désormais en mesure de proposer des prestations garantissant la protection des accès et des identités numériques de tous leurs clients (Grands Comptes, ETI et PME).

Managed Security Services Providers (MSSP) : les nouveaux partenaires du Business Partner Program de WALLIX

Les MSSP, en tant que spécialistes de la cybersécurité, intègrent naturellement le Business Partner Program, le réseau de distribution de WALLIX, aux côtés de ses 180 partenaires internationaux. Les MSSP s’adressent aux entreprises qui souhaitent externaliser la gestion de leur cybersécurité, pour permettre à leur équipe IT de se concentrer sur leur métier, et gagner ainsi en efficacité et productivité, et maîtriser les coûts. Les MSSP vont ainsi proposer le portefeuille de solutions unifiées WALLIX dont le mode de gestion par le partenaire sera adapté aux demandes du client (on-premise ou en mode SaaS).

Pour assurer un niveau de service de haute qualité, les MSSP bénéficient ainsi du dispositif riche du Business Partner Program permettant de monter en compétences dans la maîtrise des solutions WALLIX (WALLIX Academy, librairie documentaire, Portal), de maximiser la visibilité grâce à des opérations Marketing conjointes, avec à disposition un support disponible 24h/24 et 7j/7 (le Customer Success).