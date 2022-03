WALLIX nomme Frédéric Sarrat directeur général adjoint

mars 2022 par Marc Jacob

Frédéric SARRAT apporte 20 années d’expérience réussie de développement et transformation dans les secteurs Télécom, Software et Sécurité. Après un début de carrière comme ingénieur développement, il a occupé des postes de gestion d’activité dans des environnements internationaux avec de multiples rôles, notamment en tant qu’entrepreneur, consultant et cadre dirigeant.

Dernièrement, Frédéric SARRAT a piloté l’intégration et la transformation d’IDEMIA, un leader mondial des technologies de Sécurité et d’Identité, et a géré la consolidation et le développement des activités digitales du groupe. Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique, et détient un Master of Science de Stanford et un MBA de l’INSEAD. Le Groupe proposera également, à la prochaine Assemblée Générale, la transformation de la société en SA à Conseil d’Administration et la nomination d’administrateurs indépendants. WALLIX se projette avec confiance et ambition dans une nouvelle ère de développement qui lui permettra d’asseoir son leadership dans la sécurisation des accès et des identités et de se positionner comme un acteur fédérateur de la cybersécurité, garant de la protection des organisations dans un monde digital. WALLIX ambitionne dès aujourd’hui de répondre aux besoins futurs du monde pleinement numérique.