WALLIX a été sélectionnée pour intégrer le dispositif ETIncelles

décembre 2023 par Marc Jacob

d’accompagner à l’horizon 2027, 500 PME (Petites et Moyennes Entreprises) à fort potentiel de croissance vers leur transformation en ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire).

d’accompagner au mieux les PME qui ont le potentiel et surtout la volonté de devenir des ETI en identifiant notamment les freins administratifs à leur croissance pour mieux les lever et dans les meilleurs délais.

WALLIX Group a intégré en janvier 2023 la première promotion expérimentale du dispositive ETIncelles incluant 50 entreprises, une promotion rejointe en septembre 2023 par une seconde vague de 50 entreprises. Les 100 entreprises actuellement accompagnées par ETIncelles sont réparties sur l’ensemble du territoire français et représentent la richesse et la création d’emplois de tous les secteurs industriels français.

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour intégrer la toute première promotion du dispositif ETIncelles, en étant reconnus et soutenus par le gouvernement français comme une entreprise de croissance créatrice d’emplois sur nos territoires. Chez WALLIX nous avons fait 22 créations d’emplois nettes sur l’effectif chaque année depuis 2017. Notre trajectoire de croissance repose sur quatre piliers parmi lesquels figure l’enrichissement de nos solutions par le biais de l’innovation et de la croissance externe. Dans ce contexte, disposer d’un interlocuteur unique pour lever certains freins administratifs est un atout pour soutenir un processus continu d’innovation et de recherche ou faciliter le financement via le Crédit Impôt Recherche. Nous espérons qu’il encouragera surtout les acheteurs publics et privés à utiliser nos solutions de référence dans la cybersécurité des accès numériques et des identités. » exprime Jean-Noël de GALZAIN, CEO et fondateur de WALLIX Group invité au côté du président de la République et de la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme lors d’un événement au palais de l’Élysée, le 21 novembre 2023.

Ce dispositif d’accompagnement permettra de soutenir la trajectoire d’hyper-croissance de WALLIX au niveau national et sa transformation en ETI Industrielle, mais aussi la poursuite de ses ambitions sur les marchés à l’export. En France, WALLIX est reconnu comme l’acteur de référence de la gestion des identités et des accès numériques dans le secteur santé et public, avec plus de 750 contrats actifs soit :

20% des communauté d’agglomération,

34 % des grandes villes,

50% des départements,

70% des régions,

et enfin deux GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) sur cinq sont équipés des solutions WALLIX.

Ces chiffres témoignent de la solide expertise métier de WALLIX dans le secteur public (les administrations publiques, les collectivités territoriales, les établissements de santé, et les agences de l’Etat) et de l’évolution du taux d’équipement chez les utilisateurs soumis à une obligation de conformité réglementaire avec le RGPD et la directive NIS. L’activation de la Directive NIS2 en octobre 2024 renforçant le caractère indispensable des solutions de gestion des identités et des accès numériques de type PAM.