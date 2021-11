WALLIX Ibérica signe un contrat de partenariat avec Tech Data

novembre 2021 par Marc Jacob

WALLIX annonce l’accélération du développement de sa filiale espagnole : WALLIX Ibérica, en signant un contrat de partenariat avec le leader européen de la distribution informatique : Tech Data. Un an seulement après la création de WALLIX Ibérica, cette signature marque un tournant dans le développement de la filiale. Grâce à son réseau de partenaires revendeurs intégrateurs, et désormais grâce à Tech Data, WALLIX Ibérica couvre la totalité de l’Espagne.

WALLIX Ibérica renforce sa stratégie Channel en signant un contrat avec Tech Data

Un an après son lancement, WALLIX Ibérica est une société en croissance, malgré un contexte de pandémie. Le Business model de WALLIX Ibérica est, comme WALLIX, un modèle de vente indirecte : le Channel. Les solutions de WALLIX sont vendues grâce à un réseau de 316 partenaires (distributeurs, revendeurs intégrateurs, intégrateurs globaux (GSI) et cabinets de conseil), partout à travers le monde. Véritable modèle de réussite puisque WALLIX couvre aujourd’hui 80 % du marché mondial grâce à ses partenaires, objectif fixé en 2018 lors du lancement du plan de développement Ambition 21. Les partenaires de WALLIX Ibérica bénéficient du même dispositif d’accompagnement - le Business Partner Program - que tous les partenaires de WALLIX.

Avec son réseau de partenaires existants, et désormais avec Tech Data, WALLIX Ibérica couvre la totalité de l’Espagne. Tech Data, en tant que distributeur, travaille avec plus de 6000 revendeurs et intégrateurs qui fournissent des milliers de clients dans tout le pays. Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions WALLIX, pour offrir aux entreprises espagnoles toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités.

En signant un contrat de partenariat avec Tech Data, WALLIX Ibérica s’inscrit dans la stratégie Channel du groupe et se renforce sur les secteurs clés de WALLIX : industrie, santé, et services financiers, secteurs particulièrement touchés par les cyberattaques pendant la pandémie. Pour cela, WALLIX Ibérica compte s’appuyer sur le réseau de revendeurs et intégrateurs de Tech Data, notamment les spécialistes des technologies d’exploitation (OT) et les Managed Security Services Providers (MSSP).

De grandes ambitions pour WALLIX Ibérica

Dans les prochains mois l’accent sera mis sur le recrutement. Pour suivre le développement du Channel, avec l’entrée de Tech Data dans le Business Partner Program, il faut renforcer l’équipe commerciale de WALLIX Ibérica pour être en mesure de suivre et de mener à bien les nombreux projets qui vont arriver très rapidement et venir s’ajouter aux références clients aux côtés des hôtels RIU, de la société IT Proconsi ou encore de Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Avec une force commerciale conséquente, l’objectif va être de multiplier les partenaires dans les pays d’Amérique Latine. C’est un marché avec un immense potentiel et il est important pour WALLIX Ibérica de se positionner en tant que pionnier. En effet, l’Amérique Latine est en train de réduire la fracture numérique avec l’OCDE et vient de connaitre une accélération de sa transformation numérique due à la pandémie - qui n’était pas attendue avant 3 ans. Selon la Banque interaméricaine de développement, le cybercrime coûte à l’Amérique Latine 90 milliards $ par an, soit presque 1,6 % du PIB de la région. La cybersécurité va rapidement devenir une priorité pour les entreprises et les gouvernements.

La force et particularité de WALLIX Ibérica est son centre de R&D, spécialiste de la sécurisation des postes de travail. WALLIX Ibérica a ainsi développé WALLIX BestSafe, une solution d’EPM (Endpoint Privilege Management) qui sécurise l’ensemble des terminaux du parc informatique d’une entreprise. WALLIX BestSafe complète le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX. Les travaux du centre de R&D vont consister à développer de nouvelles fonctionnalités de WALLIX BestSafe, toujours plus avancées, pour renforcer continuellement la sécurité des entreprises.