WALLIX BASTION reçoit par la certification CSPN de l’ANSSI

janvier 2020 par Marc Jacob

WALLIX a obtenu la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) pour la version 6.0.102 de son produit phare WALLIX Bastion. Déjà certifié auparavant, WALLIX confirme la robustesse de son produit contre dorénavant 13 menaces notoires. Cette certification par l’ANSSI garantit un niveau élevé de sécurité logicielle et permet de répondre aux exigences des organismes les plus sensibles. Grâce à cette certification, WALLIX se distingue sur le marché du PAM Européen et va accélérer son déploiement commercial sur les secteurs métiers tels que Publique, Finance, Santé, Industrie et Telecom.

Sécurité et confidentialité by design de la gestion des sessions

Élaboré à partir de cas clients, WALLIX a souhaité s’assurer qu’elle traite parfaitement les utilisa- tions les plus courantes de la solution : enregistrement des actions, intégrité des journaux, accès aux interfaces du produit, authentifications, changement des mots de passe... Ce travail préalable permet à l’éditeur français de proposer une plus-value essentielle en comparaison des autres solu- tions PAM qui se positionnent sur des périmètres plus restreints. De plus, contrairement à d’autres certifications qui mettent plus l’emphase sur des problématiquesfonctionnelles et documentaires, les tests réalisés sur le Bastion de WALLIX se démarquent en se déroulant dans un contexte opérationnel, où les utilisateurs étaient malveillants pouvant tenter de le compromettre. Un « must-have » selon Serge Adda (CTO chez WALLIX) qui rappelle que « l’objectif du produit logiciel est précisément de protéger ses clients d’utilisateurs mal intentionnés ».

Le renouvellement de cette certification permet de réaffirmer la robustesse de la solution Bastion de WALLIX, en accord avec sa mission de fournir un produit « conçu pour sécuriser à la conception les comptes à privilèges et les accès aux systèmes critiques ». Le Bastion conserve néanmoins sa simplicité d’utilisation et d’administration ainsi que son faible coût d’exploitation qui en font une des solutions les plus appréciée du marché.WALLIX confirme la justesse des investissements dé- ployés en R&D qui permet de fournir à plus de 1000 clients un tel niveau de sécurité.ecure your digital future.

En phase avec sa volonté de progrès constant, les collaborateurs de WALLIX sont particulièrement fiers de pouvoir compter une nouvelle fois sur cette certification assurant une qualité de service jusque-là inégalée. Grâce à sa politique, les utilisateurs du Bastion de WALLIX sont près de 98% à recommander cette solution. Un résultat en corrélation avec celui du certificat CSPN délivré par l’ANSSI qui prouve toute la robustesse de leur produit.