Vulnérabilité PwnKit – Analyse et scripts disponibles sur GitHub par le Threat Labs de CyberArk

février 2022 par CyberArk

En exploitant cette vulnérabilité, les cybercriminels pourraient facilement obtenir des privilèges root complets de tout utilisateur non privilégié. CyberArk recommande aux organisations et à leurs équipes de sécurité de vérifier l’intégralité de leurs machines Linux et de s’assurer qu’elles ne sont pas vulnérables.