Vulcan Cyber explique : Les 6 choses à retenir de la RSA Conférence 2023

mai 2023 par Frédéric Saulet, Directeur Commercial EMEA de Vulcan Cyber

Véritable grand-messe de la cybersécurité aux Etats-Unis, la RSA Conference 2023 s’est tenue à San Francisco du 24 au 27 avril dernier. A cette occasion tout ce que le monde compte d’experts dans le domaine s’était réuni pour échanger sur leurs analyses et sur les tendances. Frédéric Saulet, Directeur Commercial EMEA de Vulcan Cyber, était sur place et livre les 6 éléments à retenir.

1. L’investissement dans la cybersécurité reste une priorité.

Malgré les difficultés financières, la cybersécurité reste une priorité pour les entreprises et la pénurie de talents techniques qualifiés demeure un problème.

2. L’IA et l’apprentissage automatique sont des sujets de discussion majeurs.

L’IA et l’apprentissage automatique sont intégrés dans les produits de sécurité depuis des années, mais l’IA générative est un sujet brûlant, les fournisseurs explorant la manière dont elle pourrait être intégrée dans leurs produits.

3. Le battage médiatique contre la réalité.

L’IA et l’apprentissage automatique font l’objet d’un grand battage médiatique, et nombreux sont ceux qui peinent à distinguer les avantages des menaces. Le consensus est que l’IA peut offrir de réels avantages en matière de triage et de sensibilisation, mais son utilisation potentielle à des fins d’ingénierie sociale suscite des inquiétudes.

4. L’IA et l’apprentissage automatique ont encore un long chemin à parcourir.

Malgré le battage médiatique, les fournisseurs n’ont pas montré grand-chose en ce qui concerne l’intégration de l’IA générative dans leurs produits. Il reste encore beaucoup à faire pour savoir comment elle s’intégrera dans les piles de sécurité.

5. La nécessité d’une plus grande collaboration.

Les menaces de cybersécurité deviennent de plus en plus sophistiquées et nécessitent un effort collectif pour les combattre. La collaboration entre les individus, les organisations et les gouvernements est cruciale.

6. Le pouvoir de la formation à la sensibilisation à la sécurité.

La formation à la sensibilisation à la sécurité est essentielle pour informer les employés et les utilisateurs des risques liés aux cybermenaces et de la manière de s’en protéger.