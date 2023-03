Voyager18 est msi sur orbite par Vulcan Cyber

mars 2023 par Marc Jacob

Vulcan Cyber, développeur de la plateforme de gestion des cyber risques pour les vulnérabilités des infrastructures, des applications et du cloud, annonce le lancement de Voyager18, son équipe de recherche qui se concentrer exclusivement sur la réduction des cyber risques et l’intelligence de remédiation des vulnérabilités. Dans le prolongement de la capacité unique de Vulcan Cyber à orchestrer la limitation des risques tout au long du cycle de vie des vulnérabilités, Voyager18 fournira des renseignements sur la correction des vulnérabilités en tant que service aux clients de Vulcan Cyber et à l’industrie cyber. Voyager18 rassemble les meilleurs correctifs, options de remédiation et stratégies d’atténuation pour des milliers de vulnérabilités et CVE.

Parallèlement à son lancement, Voyager18 propose deux services gratuits pour les opérations de sécurité, la gestion des vulnérabilités et les équipes d’analystes de sécurité : VulnRX et MITRE Mapper. Une grande partie des résultats de l’équipe de Voyager18 sera disponible gratuitement pour un usage public par le biais de ces services.

VulnRX est une base de données gratuite et à jour de renseignements sur la remédiation des vulnérabilités et comprend actuellement des correctifs et des solutions de contournement pour plus de 4 000 vulnérabilités et CVE.

MITRE Mapper relie les vulnérabilités aux tactiques et techniques pertinentes de MITRE ATT&CK pour une action de remédiation rapide et efficace. Seul Vulcan Cyber propose un service gratuit comme celui-ci pour aider les équipes de sécurité informatique à effectuer des corrections rapidement.

VulnRX et MITRE Mapper sont disponibles dès maintenant, sans inscription préalable, sur le portail de recherche Voyager18.

Malgré les tentatives constantes de réduire le temps moyen de remédiation dans l’ensemble de ce secteur, les acteurs de la menace exploitent continuellement des vulnérabilités connues et non remédiées, tandis que les équipes de sécurité informatique sont paralysées par des contraintes de ressources et des restrictions dans la gestion du cycle de vie des vulnérabilités, laissant des portes ouvertes pendant des durées inacceptables. Les équipes qui utilisent déjà des technologies de gestion ou de hiérarchisation des vulnérabilités basées sur les risques, telles que Cisco Kenna VM, Tenable ou Qualys VMDR, peuvent tirer parti des services gratuits de Voyager18 pour augmenter et accélérer la correction des vulnérabilités en améliorant la collaboration entre les équipes informatiques et de sécurité.